Résultats semestriels pour NFL Biosciences

La société, spécialisée dans le développement d'immunothérapies pour le sevrage tabagique, a présenté ses résultats financiers du premier semestre 2026. Malgré une absence de chiffre d'affaires liée à son stade de développement, la biotech réduit sa perte nette et consolide sa feuille de route clinique.

Sur les six premiers mois de l'année, NFL Biosciences a affiché un résultat net de -1,53 million d'euros, contre -1,80 million d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'améliore à -1,99 million d'euros (contre -2,12 millions au premier semestre 2025), soutenu par un crédit d'impôt recherche (CIR) en hausse à 470 000 euros. Les dépenses opérationnelles ont principalement financé les analyses post-hoc du programme NFL-101, le développement industriel et la préparation de l'étude clinique TONIC pour NFL-102.

Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible s'élève à 2,5 millions d'euros. En intégrant le financement de la Partie A de l'étude TONIC, la société ajuste son horizon de trésorerie à la fin du premier semestre 2027.

La société a élargi son portefeuille à cinq familles de brevets avec deux nouvelles demandes déposées en 2026, couvrant les compositions d'extraits de tabac et l'usage du biomarqueur de NFL-101. En parallèle, des collaborations scientifiques (notamment avec Harvard, le CAMH et le CEA) soutiennent le mécanisme d'action de ses candidats par imagerie cérébrale et études de microdialyse.

Pour mener à bien la Partie B de l'étude TONIC et le passage en phase 3 de NFL-101, la direction indique poursuivre activement des démarches visant à conclure des partenariats stratégiques et financiers.