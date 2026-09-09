Résultats semestriels 2026 Chiffre d’Affaires : 82,4 M€ (-1,3% organique) Résultat net : 7,5 M€ (9,1% du CA)

Neuilly-sur-Seine, le 9 septembre 2026 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce des résultats semestriels 2026 en diminution, en raison d’un volume d’activité en retrait par rapport au premier semestre 2025 (pré-incident cyber) et de coûts non courants. Au 1er semestre 2026, Linedata a enregistré un chiffre d’affaires de 82,4 M€, en baisse de 4,8% en données publiées. A données comparables, la décroissance organique ressort à -1,3%.
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