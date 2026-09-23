Résultats semestriels 2026

Chiffre d’affaires en croissance de +6% (périmètre retraité)

Amélioration de la performance opérationnelle

Retour aux bénéfices, avec un résultat net part du Groupe de 1,3 M€

Amélioration de la situation financière, avec un flux net de trésorerie lié à l’activité positif de 11,5 M€ et une endettement financier net ramené à 4,1 M€

Perspectives prudentes pour le second semestre 2026, dans un environnement international toujours incertain





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour le 1 er semestre 2026, arrêtés lors du Conseil d’administration qui s’est tenu le 18 septembre 2026 et ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros S1 2026

retraité 1 S1 2026 S1 2025 S1 2025

retraité 1 Chiffre d’affaires consolidé 107,9 108,2 106,1 102,2 Excédent Brut d’Exploitation 2 9,5 9,2 5,1 5,3 Résultat opérationnel courant 4,0 4,8 (0,7) (0,3) Résultat opérationnel 4,0 2,5 (0,7) (0,3) Résultat net des activités poursuivies 2,9 1,3 (0,9) (0,5) Résultat net des activités non poursuivies (1,6) - 0,5 - Résultat net part du Groupe 1,3 1,3 (0,5) (0,5)

Les commentaires sur le compte de résultats sont exprimés sur une base retraitée, tenant compte de l’arrêt d’activité de Flaurea, afin de refléter au mieux la performance économique du Groupe.

Activité du 1 er semestre 2026 en progression de 6%

Au 1 er semestre 2026, le Groupe AUREA réalise un chiffre d’affaires de 107,9 M€ en croissance de +6% (+2% en données publiées), par rapport à la même période en 2025.

Après un premier trimestre marqué par un environnement défavorable, AUREA a enregistré un net rebond de son activité au 2 ème trimestre (+23% en données retraitées).

Cette évolution bénéficie notamment de la hausse significative des cours des hydrocarbures et des métaux, survenue dans le contexte des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Amélioration de la performance opérationnelle

Les indicateurs opérationnels du Groupe sont en progression reflétant à la fois la pertinence des choix stratégiques engagés et la bonne maîtrise des coûts de production et des frais de personnel, dans un environnement économique qui demeure contraint.

Ainsi, l’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à 9,5 M€, en augmentation de 4,2 M€ par rapport au 1 er semestre 2025. Le résultat opérationnel courant s’élève à 4,0 M€ au 1 er semestre 2026 contre -0,7 M€ un an auparavant.

Le coût de l’endettement financier net qui s’élève à -0,7 M€ demeure maîtrisé.

Après prise en compte d’une charge d’impôts de -0,5 M€, le résultat net part du Groupe du 1 er semestre 2026 affiche un bénéfice de 1,3 M€ contre une perte de -0,5 M€ un an auparavant.

Situation financière solide du Groupe

Malgré le poids des opérations de restructuration opérées, les incertitudes pesant sur le marché des matières premières et un contexte géopolitique complexe, les performances opérationnelles du Groupe au 1 er semestre 2026 ont permis au Groupe de dégager une capacité d’autofinancement positive (avant impôts et coût de l’endettement) de 9,9 M€, ainsi qu’un flux net de trésorerie de l’activité de 11,5 M€, tous deux en progression par rapport au 1 er semestre 2025. La génération de trésorerie liée à l’activité a largement couvert les flux d’investissement du semestre, contribuant ainsi à la préservation des équilibres financiers du Groupe.

Au 30 juin 2026, AUREA affiche une situation financière toujours solide caractérisée notamment par :

des capitaux propres de 67,9 M€ en hausse de 1,0 M€ par rapport au 31 décembre 2025 ;

un endettement financier net de 4,1 M€ en amélioration de 5,8 M€ par rapport au 31 décembre 2025 comprenant : une dette financière brute de 39,4 M€, dont 14,4 M€ à moins d’un an, à comparer respectivement à 46,5 M€ et 13,4 M€ au 31 décembre 2025 ; une trésorerie brute toujours élevée de 35,4 M€ (dont le factor) en diminution de

1,0 M€ par rapport au 31 décembre 2025.



Perspectives 2026

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique international qui demeure volatil, AUREA maintient une approche prudente pour le second semestre 2026, dans un contexte où la visibilité sur les carnets de commandes reste toujours limitée. Pour le second semestre 2026, le Groupe concentrera ses efforts autour de trois priorités stratégiques :

Renforcer l’efficacité opérationnelle, grâce à l’optimisation continue des coûts et de la performance industrielle ;

Maintenir une discipline financière stricte, afin de préserver les équilibres bilanciels du Groupe ;

Poursuivre une gestion active du portefeuille d’activités, combinant des opportunités ciblées de croissance externe et des arbitrages stratégiques, incluant la cession sélective d’actifs non stratégiques.





Dans ce contexte, AUREA entend sécuriser une trajectoire de création de valeur durable, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution de son environnement de marché.

Prochains rendez-vous

Réunion SFAF le 24 septembre 2026 (10h00)

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026, le 5 novembre 2026 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).

Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com

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mclairet@actus.fr Camille Trémeau

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camille.tremeau@tsaf-paris.com



1 Les résultats sont présentés retraités des activités de Flaurea

2 Excédent Brut d’Exploitation = Résultat opérationnel courant + Dotations nettes aux amortissements et provisions opérationnelles

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