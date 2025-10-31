RESULTATS SEMESTRIELS 2025 • Retour à un EBITDA positif (+36K) • Perspectives favorables au S2

Ordissimo enregistre un chiffre d’affaires semestriel de 1,283 M€, en baisse de 27,4 %. L’activité Pix-Star aux États-Unis recule de 20 % (470 K€), affectée par les taxes d’importation et les ruptures de stock. L’activité Ordissimo Silver Technologies baisse à 467 K€ (−34 %), pénalisée par un manque de matériel, mais la transition vers les services et abonnements progresse. Must World croît légèrement (+2,4 % à 347 K€).

L’EBITDA s’améliore à 36 K€ contre une perte de 167 K€, grâce à une forte réduction des charges et une meilleure marge brute. La perte nette se limite à 143 K€.

Côté R&D, Pix-Star renouvelle ses produits et modernise son infrastructure logicielle, tandis qu’Ordissimo automatise la gestion des abonnements et enrichit ses fonctionnalités.

Les revenus récurrents augmentent régulièrement, soutenant une rentabilité future accrue. Une acquisition stratégique est prévue d’ici fin 2025 et l'objectif d'EBIT de 3 M€ d’ici 2028 maintenu.