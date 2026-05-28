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Résultats semestriels 2025/2026 (1er octobre 2025 - 31 mars 2026)
information fournie par Boursorama CP 28/05/2026 à 08:00

• Activité résiliente avec un chiffre d’affaires économique semestriel de +1,8% par rapport au 1er semestre 2024/2025, dont +6,0% pour l’ensemble de ses marques touristiques.
• Poursuite du développement de l’offre touristique avec la signature de partenariats stratégiques pour Pierre & Vacances et Adagio, et la reprise de franchises sur le secteur des campings par maeva&co.
• Hausse de la satisfaction clients sur l’ensemble des marques.
• Croissance attendue de l’activité et des résultats sur l’ensemble de l’exercice 2025/2026, compte tenu de la dynamique des réservations sur le 2nd semestre et de la poursuite de la maitrise des coûts, avec un objectif d’EBITDA ajusté à 185 millions d’euros.


Franck Gervais, Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, a déclaré :
« Le premier semestre 2025/2026 confirme la pertinence et la robustesse de notre modèle. Dans un environnement international sous tension et malgré des vents contraires fiscaux aux Pays-Bas et en Belgique, le Groupe affiche une croissance de +6 % de ses activités touristiques, portée par l’ensemble de nos marques et par la progression conjointe du prix moyen de vente et du nombre de nuits vendues.

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