Colas (Bouygues) gagne sept contrats d'un coup en Finlande

Colas, filiale de Bouygues, indique que sa filiale Destia a remporté, dans le cadre d'un appel d'offres, sept contrats d'entretien routier régional en Finlande pour la période 2026-2031, pour un montant total d'environ 76 MEUR.

Ces marchés, à savoir cinq nouveaux contrats et deux contrats existants renouvelés, concernent plusieurs zones géographiques en Finlande : Ylivieska, Lappeenranta, Orivesi, Raasepori, Veteli et Pietarsaari pour la période 2026-2031, ainsi que Nummi pour la période 2026-2028. L'ensemble des contrats entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Destia assurera l'entretien des routes en gravier, les opérations hivernales et la gestion de l'environnement routier dans les zones concernées. Ces prestations incluent notamment la maintenance des espaces verts, des systèmes de drainage, de la signalisation routière ainsi que des équipements et structures situés le long des axes. L'objectif est d'assurer une circulation fluide et sécurisée tout au long de l'année, malgré des conditions climatiques exigeantes.

L'entreprise s'appuiera notamment sur son Centre de gestion de l'entretien hivernal, qui pilote les interventions à partir de données météorologiques en temps quasi réel afin d'optimiser le déneigement et le traitement des chaussées. Premier prestataire finlandais dans l'entretien des infrastructures de transport, Destia gère actuellement 36 des 79 contrats régionaux d'entretien routier du pays.