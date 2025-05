RESULTATS SEMESTRIELS 2024/2025 (1er octobre 2024 - 31 mars 2025)

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs en temps réel, faites-en la demande par mail à pvcp@newcap.eu



Franck Gervais, Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, a déclaré : « Dans un environnement difficile de marché, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs fait preuve de résilience grâce à son positionnement attractif sur le tourisme de proximité, affichant de bonnes performances sur l’ensemble de la saison hivernale. Nous poursuivons la montée en gamme de notre parc et l’enrichissement de notre offre pour proposer des vacances expérientielles et de qualité, déployant notre stratégie orientée client avec conviction et un formidable engagement de nos équipes. Après un 1er semestre défavorable du point de vue du calendrier, la bonne dynamique de réservations sur le second semestre et la gestion rigoureuse de nos coûts nous confortent dans l’objectif d’atteinte d’une performance opérationnelle supérieure à celle de l’exercice précédent, en ligne avec nos ambitions de poursuite d’une croissance rentable et pérenne. »