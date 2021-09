RESULTATS SEMESTRIELS 2021

Reprise soutenue sur toutes les activités au 2ème trimestre 2021

Forte réduction de la perte opérationnelle

Situation financière renforcée et sécurisée

Forte croissance attendue pour la fin de l’exercice

Thorigné-Fouillard, – Kerlink (AKLK – FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés 2021.

Après une année 2020 marquée par le contexte sanitaire, la reprise a été soutenue sur les deux premiers trimestres de l’exercice 2021. Le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 7,6 M€ et affiche une croissance de 59%. Le Groupe réalise un excellent deuxième trimestre (+ 11% par rapport au deuxième trimestre 2019).

Ce nouvel exercice est marqué par le développement des ventes en direct auprès des opérateurs de réseaux privés et bénéficie de l’accroissement du nombre de partenariats de distribution noués avec des acteurs de l’écosystème IoT.