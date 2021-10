Résultats semestriels 2021

- Croissance de l'activité de + 11,6%

- Redressement des résultats par rapport au S2 2020

- Situation financière renforcée

Accélération et renforcement de l'offre

LES ULIS, France, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR clôture ce 1er semestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 1 732 k€ en progression de près de 12% par rapport au 1er semestre 2020 et voit ses résultats semestriels s'améliorer par rapport au second semestre 2020. Dans un contexte économique encore perturbé, le Groupe a progressivement retrouvé un niveau d'activité normatif et poursuivi le renforcement de son offre digitale au travers de partenariats stratégiques.

En milliers d'euros* S1 2021 S2 2020 S1 2020 Chiffre d'affaires 1 732 1 257 1 552 EBITDA 870 217 869 Résultat d'exploitation - 6 - 627 61 Résultat courant de l'ensemble consolidé - 6 - 627 61 Résultat net part du groupe - 13 - 658 65

*Données financières non auditées

** EBITDA = Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions + Impôts et taxes

Au cours du semestre, le chiffre d'affaires provenant de l'offre digitale du Groupe a progressé de 10% par rapport au S1 2020 pour s'inscrire à 1 248 k€. Cette activité regroupant l'ensemble de ses sites internet et la monétisation de sa data, représente 72% du chiffre d'affaires et demeure la principale source de revenus d'Acheter-Louer.fr. L'activité BtoB du Groupe s'établit à 263 k€ (+ 17% par rapport au S1 2020) et l'activité Print s'inscrit pour sa part à 221 k€ (+16%). Cette progression de l'ensemble des activités du Groupe porte le chiffre d'affaires semestriel à 1 732 k€ qui enregistre ainsi une croissance de près de 12% par rapport au S1 2020

(+ 21% par rapport au S1 2019).

Redressement des résultats par rapport au S2 2020

Par ailleurs, la gestion maîtrisée des charges d'exploitation permet au Groupe de retrouver un très bon niveau d'EBITDA à 870 k€ malgré la fin du chômage partiel et l'intensification des actions commerciales. L'EBITDA du Groupe s'améliore de plus de 650 k€ par rapport au S2 2020 (x4) pour retrouver le niveau du S1 2020 qui avait été particulièrement dynamique et représente ainsi 50,2% du chiffre d'affaires du S1 2021.

Sur la période, les Concertistes regroupés autour de Yeeld SAS dans le cadre d'une tentative de prise de contrôle inamicale du Groupe ont renoncé à leurs prétentions et mis fin à leur concert. Cette conclusion positive va permettre au Groupe de poursuivre sereinement son plan de développement et d'accélérer sa stratégie de déploiement dans le Digital.

Le résultat d'exploitation s'établit quasiment à l'équilibre à - 6 k€ porté par le bon niveau d'EBITDA qui permet d'absorber les frais induits par cette procédure (97 k€). Ce dernier s'inscrit en progression de plus de 620 k€ par rapport au S2 2020 et démontre de la capacité du Groupe à retrouver prochainement une croissance rentable. De même, le résultat net s'établit à -13 k€ suite à un résultat exceptionnel de - 7 k€ lié aux frais de procédure et s'apprécie de 645 k€ par rapport au S2 2020.

Trésorerie de 6,4 M€ pour accélérer la croissance externe

Afin d'accompagner son plan de développement, le Groupe a mis en place un financement obligataire lui permettant de lever un montant maximal de 62 M€ sous forme d'OCEANE[1] au profit de World Tech Financing Ltd (Groupe Alpha Blue Ocean). L'activation de la 1ère tranche[2] a entrainé le versement de 6 M€ au bénéfice du Groupe lui permettant de disposer à fin juin 2021 d'une trésorerie disponible de 6 393 k€.

Fort de cette trésorerie renforcée, le Groupe présente une structure financière saine. Les dettes financières du Groupe s'établissent à 12 992 k€ et comprennent principalement les OCEANE restant à convertir[3]. Ainsi, l'endettement net du Groupe s'élève à 6 599 k€ et porte le ratio endettement net sur fonds propres à 55 %. A ce jour, les dettes financières du Groupe se sont nettement réduites suite à la conversion d'une partie importante des OCEANE[4]. Le groupe Acheter-Louer.fr conserve sa capacité d'investissement pour saisir les opportunités de croissance externe et renforcer son offre Digitale.

Accélération et renforcement de l'offre digitale

Dans un environnement totalement digitalisé, le Groupe dispose d'atouts majeurs pour prendre de nouvelles parts de marché afin de devenir un acteur incontournable des solutions de marketing digital dans l'Immobilier et l'Habitat.

Le groupe ACHETER-LOUER.FR a noué un partenariat commercial exclusif avec la start-up Kize, plateforme de services dédiée à l'immobilier, pour déployer une solution prédictive auprès des particuliers et professionnels de l'immobilier, et a conforté cette alliance en prenant une participation de 10% au capital de la start-up[5] pour en accélérer le développement. Cette technologie puissante vient parfaitement compléter l'offre digitale du Groupe et positionne Acheter-Louer.fr comme précurseur du monde de demain avec un nouveau service à forte valeur ajoutée.

De même, le Groupe a pris une participation de 15,6 % au capital de la société ADOMOS[6], spécialisée dans la commercialisation et la gestion de biens immobiliers en investissement locatif, dont les actions sont cotées sur Euronext Growth (Mnémo ALADO – ISIN FR0013247244). Ce rapprochement permettra la mise en place des synergies croisées entre les activités des deux groupes et renforcera l'offre de services d'Acheter-Louer.fr.

Cette stratégie de croissance externe devrait contribuer à l'accélération des revenus du Groupe et au renforcement de sa Data qui dépasse désormais les 10 millions de données qualifiées[7]. Cet actif stratégique offre au Groupe un important potentiel de développement sur le long terme grâce à la monétisation et l'exploitation de ses millions d'actifs Data.

Disposant d'une capacité d'investissement et d'un positionnement conforté dans la gestion et l'exploitation de data, le Groupe va poursuivre son développement et accélérer sa stratégie de croissance mixte alliant déploiement organique de ses activités et acquisitions/participations ciblées afin de devenir le leader des solutions digitales dans l'immobilier et l'habitat.

Acheter-Louer.fr et EXPRESSION participent au salon RENT dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier du 20 au 21 octobre 2021 (Espace média)

Les comptes semestriels au 30 juin 2021 et le rapport d'activité semestriel seront disponibles au plus tard le 31 octobre 2021 sur le site acheter-louer.fr dans la rubrique « Informations Investisseurs ».

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

[1] Communiqués du 29 juin 2021



[2] Le tableau de suivi des exercices des Bons d'émission conversions des OCEANE et exercices de BSA est disponible sur le site du Groupe : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest



[3] Au 30 juin 2021 : 600 OCEANE au titre de la 1ère tranche de 6 M€ et 620 OCEANE au titre de la commission d'engagement

[4] Au 20 octobre 2021, il reste à convertir 540 OCEANE au titre de la 1ère tranche de 6 M€ et 190 OCEANE au titre de la commission d'engagement

[5] Communiqué de presse du 13 juillet 2021



[6] Pouvant être portée à 20% via l'exercice intégral des BSA - Communiqué du 8 juillet 2021



[7] Communiqué du 5 mai 2021

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg