Résultats semestriels 2020

Des résultats affectés par les conséquences de la crise sanitaire

Effet favorable des mesures de réduction des charges mises en oeuvre en 2019

Trésorerie renforcée avec un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 2,25 M€

Thorigné-Fouillard, France, le 24 septembre 2020 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés 2020.

La crise sanitaire COVID-19 a affecté l'activité semestrielle, avec un impact sur les résultats de la période. Les mesures de réduction des charges opérationnelles, et en particulier de la masse salariale, mises en oeuvre dès 2019, ont permis d'amortir les conséquences de cette crise sanitaire mondiale.