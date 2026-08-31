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Résultats prometteurs pour Bristol Myers dans la cardiomyopathie
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 17:22
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A l'occasion du congrès 2026 de la Société européenne de cardiologie (ESC), le laboratoire a présenté de nouvelles données à long terme sur son inhibiteur de la myosine cardiaque, le Camzyos.

Bristol Myers Squibb a rapporté au cours du week-end que son Camzyos (mavacamten) avait permis de maintenir jusqu'à 5 ans son efficacité clinique chez des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique, sans nouveau signal de sécurité, selon l'étude d'extension EXPLORER-LTE menée auprès de 231 patients.

Concrètement, à 252 semaines, le traitement a réduit en moyenne de 38,7 mmHg le gradient au repos de la chambre de chasse du ventricule gauche (LVOT) et de 55,6 mmHg celui mesuré lors de la manoeuvre de Valsalva. Pour rappel, cette manoeuvre consiste à expirer fortement tout en gardant les voies respiratoires fermées, par exemple en soufflant nez et bouche fermés. En cardiologie, elle permet de modifier temporairement les pressions et le retour du sang vers le coeur afin d'évaluer certaines anomalies.

Bristol Myers Squibb indique également que des données en vie réelle issues notamment de l'étude COLLIGO-HCM confortent le profil d'efficacité et de sécurité de Camzyos observé dans les essais cliniques.

Malgré ces données encourageantes, le titre réagit peu ce lundi à l'ouverture de Wall Street et cède même 0,3%.

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