Résultats prometteurs chez Merck contre l'hypertension artérielle pulmonaire
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 13:02
Le Winrevair a réduit de 76% le risque d'événements d'aggravation clinique par rapport au placebo. Après 14,6 mois de suivi médian, 10,6% des patients traités ont connu un événement de progression contre 36,9% sous placebo.
Les bénéfices se sont révélés précoces, durables et cohérents dans tous les sous-groupes, y compris chez ceux sous double ou triple traitement de fond.
De plus, deux critères secondaires ont aussi été atteints : 29,4% des patients ont montré une amélioration multicomposante (contre 14,6% sous placebo) et 60,1% ont maintenu ou atteint un faible score REVEAL Lite 2 (contre 47,9%). Pour rappel, REVEAL Lite 2 est un outil de stratification du risque utilisé chez les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire.
Le profil de sécurité s'est montré conforme aux essais précédents, sans nouveaux signaux.
Sur la base de ces résultats, l'étude a été arrêtée plus tôt et les patients peuvent poursuivre le traitement via l'étude ouverte SOTERIA. Des dépôts réglementaires sont prévus, Winrevair étant déjà approuvé dans plus de 54 pays.
Valeurs associées
|78,575 USD
|NYSE
|+0,04%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 30 septembre - ** Jefferies relève l'objectif de prix de l'entreprise de services publics ... Lire la suite
-
L’or s’envole et affole les compteurs : en hausse de 45 % depuis janvier, au-delà des 3800 dollars l’once, et déjà en route vers les 4000 dollars. Une ascension spectaculaire qui interroge : bulle spéculative ou reflet d’un monde en tension ? Taux américains, incertitudes ... Lire la suite
-
L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a augmenté à 2,4% sur un an en septembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient ... Lire la suite
-
Le bilan du typhon Bualoi est désormais de 26 morts et plusieurs dizaines de personnes disparues au Vietnam où il est resté une douzaine d'heures sur les terres, causant de lourds dégâts et des inondations qui ont paralysé une grande partie de la capitale Hanoï. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer