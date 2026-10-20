Résultats positifs pour un produit d'AstraZeneca et Amgen

Les deux laboratoires ont dévoilé les résultats complets d'un essai clinique de phase III. Leur produit Tezspire permet d'obtenir des améliorations statistiquement et cliniquement significatives chez les adolescents et adultes atteints d'oesophagite à éosinophiles (EoE) symptomatique et non contrôlée.

Proposé en injection sous-cutanée toutes les quatre semaines, Tezspire a atteint ses deux critères d'évaluation co-primaires à la semaine 24 pour les deux doses évaluées (210 mg et 420 mg), en comparaison avec le placebo : la rémission histologique (étude microscopique des tissus biologiques) s'est élevée à 64,8% chez les patients à la dose 210 mg, et à 68,9% pour ceux à 420 mg, contre seulement 3,5% sous placebo. En outre, le produit a démontré une réduction de la dysphagie (difficulté à avaler).

L'oesophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique de l'oesophage entraînant des risques d'obstruction et de blocage alimentaire. Près de la moitié des patients ne parviennent pas à maîtriser leur maladie avec les traitements actuels (régimes d'éviction, corticoïdes locaux avalés et inhibiteurs de la pompe à protons).

AstraZeneca a indiqué son intention de soumettre l'ensemble de ces données aux autorités réglementaires afin de mettre Tezspire à la disposition des patients atteints d'EoE.