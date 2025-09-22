Résultats positifs pour le seltorexant de J&J contre la dépression majeure
L'étude montre un taux de réponse légèrement supérieur avec le seltorexant (57,4%) par rapport à la quétiapine XR (53,4%) après 26 semaines, sans atteindre la significativité statistique. Les deux traitements ont entraîné une amélioration marquée des symptômes dépressifs selon l'échelle MADRS.
Le profil de tolérance du seltorexant apparaît plus favorable : moins d'abandons, somnolence quatre fois moins fréquente (6% contre 24%) et prise de poids réduite (0,5 kg contre 2,1 kg avec la quétiapine XR).
Andrew Cutler, Chief Medical Officer au National Educational Institute, souligne que 'malgré l'absence de significativité du critère principal, le seltorexant a montré une efficacité comparable à la quétiapine XR mais avec des effets indésirables moindres'.
Bill Martin, responsable mondial neurosciences chez Johnson & Johnson, estime que ce mécanisme d'action inédit pourrait répondre à un besoin non couvert dans la dépression majeure associée à l'insomnie.
