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Résultats mitigés pour les assureurs santé américains après la publication par le CMS des notations pour 2027
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 23:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions des assureurs santé américains ont affiché des résultats mitigés lors des négociations après la clôture, à la suite de la publication par les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) des notations des régimes Medicare Advantage pour 2027

** Selon les CMS, 71 % des adhérents aux plans Medicare Advantage couvrant les médicaments sur ordonnance bénéficieront de plans notés 4 étoiles ou plus en 2027

** L'action Humana HUM.N progresse d'environ 14% en séance prolongée, tandis que celles de UnitedHealth UNH.N et de CVS Health CVS.N reculent respectivement d'environ 0,5% et 4%.

** L’agence attribue des notes par étoiles aux régimes Medicare Advantage et aux régimes de médicaments sur ordonnance sur une échelle de un à cinq, cinq étoiles indiquant la meilleure qualité

** Le CMS a également indiqué qu’environ 37% des contrats de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage qui seront proposés en 2027 ont obtenu quatre étoiles ou plus pour leur note globale

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HUMANA
387,160 USD NYSE -2,34%
UNITEDHEALTH GRO
370,770 USD NYSE -1,36%
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