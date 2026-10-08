Résultats mitigés pour les assureurs santé américains après la publication par le CMS des notations pour 2027

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8 octobre - ** Les actions des assureurs santé américains ont affiché des résultats mitigés lors des négociations après la clôture, à la suite de la publication par les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) des notations des régimes Medicare Advantage pour 2027

** Selon les CMS, 71 % des adhérents aux plans Medicare Advantage couvrant les médicaments sur ordonnance bénéficieront de plans notés 4 étoiles ou plus en 2027

** L'action Humana HUM.N progresse d'environ 14% en séance prolongée, tandis que celles de UnitedHealth UNH.N et de CVS Health CVS.N reculent respectivement d'environ 0,5% et 4%.

** L’agence attribue des notes par étoiles aux régimes Medicare Advantage et aux régimes de médicaments sur ordonnance sur une échelle de un à cinq, cinq étoiles indiquant la meilleure qualité

** Le CMS a également indiqué qu’environ 37% des contrats de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage qui seront proposés en 2027 ont obtenu quatre étoiles ou plus pour leur note globale