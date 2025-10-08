RESULTATS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2025

Pour recevoir toute l'information relative au Club Actionnaires d'AdVini, faites-en la demande auprès de advini@newcap.eu



AdVini améliore fortement sa marge opérationnelle (+4M€ ; +3,1%) et génère un Free Cash-Flow positif pour le troisième semestre consécutif (+2M€)



La marge brute d’AdVini s’établit à 39,2%, soit 2,2 pts d’amélioration versus 2024, malgré la baisse de son chiffre d’affaires de -3,7% à périmètre et change constants.



AdVini bénéficie pleinement de sa politique soutenue de ses marques Maisons de Vin (L’Avenir +67%, Château Capet-Guillier +30%, L’Oratoire des Papes +21%, Gassier +14%) ainsi que de la baisse des prix de revient en lien avec ses efforts de productivité.



L’EBITDA progresse ainsi de 0,9 pts à 7,4%, porté par la stabilité des charges de personnel et charges externes versus juin 2024.