Résultats financiers du 1er semestre 2020 et point sur l'activité

- Trésorerie et équivalents de trésorerie à 52,3 M€ au 30 juin 2020



- Succès de l'introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market, avec une levée de 107,7 M$ (94,9 M€) prolongeant la visibilité financière de la société jusqu'au T4 2022



- Publication des résultats positifs de l'étude clinique de Phase IIb de NATIVE évaluant lanifibranor dans la NASH et décision d'entrer en étude pivot de

Phase III



- Publication de nouvelles données de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE dans la NASH montrant une diminution significative des biomarqueurs de la fibrose, de l'apoptose et de l'inflammation après 24 semaines de traitement avec lanifibranor



- Nomination du Dr Arun J. Sanyal au Conseil Scientifique (Scientific Advisory Board - SAB) d'Inventiva, renforçant l'expertise du Conseil dans le domaine de la NASH



- Approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de la demande IND (Investigational New Drug) pour odiparcil dans la MPS VI permettant le lancement d'études cliniques aux États-Unis