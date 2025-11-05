Résultats en demi-teinte, Teleperformance révise ses objectifs à la baisse
L'activité 'core services' affiche une solide croissance organique de 3,9%, à 2143 MEUR, portée par une accélération en Amérique (+2,4%, contre +0,9% au S1) et une dynamique soutenue en Europe, MEA & Asie-Pacifique (+5,1%). En données publiées, le chiffre d'affaires de cette activité ressort stable à 2143 MEUR, contre 2140 MEUR un an plus tôt.
Les services spécialisés, en revanche, reculent de 12,3% à données comparables et de 4,2% en publié, à 364 MEUR, affectés par la non reconduction d'un contrat important dans la gestion des demandes de visa. Ajustée de cet effet ponctuel, la croissance organique de cette activité serait ressortie à +1,7%.
Le trimestre a également été marqué par un effet de change défavorable de 105 MEUR, en raison de l'appréciation de l'euro face au dollar, à la roupie indienne et aux devises d'Amérique latine. À l'inverse, les récentes acquisitions (ZP et Agents Only) ont eu un impact positif de 56 MEUR.
Dans un contexte de marché difficile, Teleperformance a revu à la baisse ses objectifs 2025. Le groupe cible désormais une croissance organique comprise entre 1,0% et 2,0% (vs vers le bas de la fourchette initiale de +2% à +4% précédemment), une marge d'EBITA courant entre 14,7% et 15% à taux constants (au lieu de 15% à 15,1%), et un cash-flow net disponible attendu autour de 900 MEUR, hors éléments non-récurrents (contre environ 1 milliard d'euros initialement).
À moyen terme, Teleperformance indique viser une croissance organique annuelle de 4% à 6% d'ici 2028, une marge d'EBITA courant autour de 15,5% après intégration des coûts liés à l'IA, ainsi qu'un cash-flow net disponible cumulé d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2026-2028.
