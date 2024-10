Résultats en baisse au 3T pour Wells Fargo, mais le bénéfice surprend

( AFP / JIM WATSON )

La banque américaine Wells Fargo a enregistré au troisième trimestre un repli de ses résultats, mais son bénéfice est ressorti au-dessus des attentes.

Le bénéfice net ressort à 5,1 milliards de dollars, en recul de 11% sur un an, selon un communiqué publié vendredi.

Rapporté par action, indicateur très suivi par la Bourse, il ressort à 1,42 dollar, soit mieux que les 1,28 dollar projetés par les analystes.

Durant le trimestre achevé fin septembre, le chiffre d'affaires de la banque a diminué de 1,6%, à 20,36 milliards de dollars, en-deçà des 20,41 milliards attendus.

Principale cause de ce repli, la décrue des revenus nets d'intérêts (-11% sur an), qui correspondent à ce que l'établissement gagne avec ses crédits et placements une fois déduits les intérêts versés sur les dépôts.

Wells Fargo a constaté une migration de certains clients vers des produits de placement et comptes de dépôt plus rémunérateurs, augmentant ainsi la facture pour la banque.

Dans le même temps, le volume des crédits accordés a diminué (-3%), réduisant les revenus tirés de ces prêts.

Le fléchissement a été particulièrement marqué pour les crédits automobiles (-24%), les prêts personnels (-7%) et les crédits aux entreprises (-6%).

Ces vents contraires ont été partiellement compensés par une hausse de 12% des revenus qui ne proviennent pas d'intérêts, principalement les commissions et les frais.

Wells Fargo s'est particulièrement distingué dans son activité de produits de taux et de change (+16%), qui comprend les instruments offerts aux clients pour se couvrir contre des variations de cours et de rendements.

Le troisième trimestre a ainsi été marqué par une forte volatilité, notamment début quand une hausse de taux de la Banque du Japon et un sursaut du yen ont déstabilisé les marchés financiers.

Autre point de satisfaction, la croissance des commissions et frais dans la gestion d'actifs (+13%), qui s'est accompagnée d'une hausse des actifs sous gestion (+4% par rapport à fin juin).

Le groupe de San Francisco a aussi profité d'un abaissement de ses provisions pour crédits douteux par rapport au trimestre précédent, un développement inattendu dans la mesure où l'économie américaine montre des signes de ralentissement.

La publication a été bien accueillie par les investisseurs, qui ont salué le bénéfice supérieur aux prévisions et le bon niveau des commissions et frais.

Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de la Bourse de New York, le titre gagnait 3,55%.