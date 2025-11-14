Meudon (France), le 14 novembre 2025

Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre 2025. Le Conseil d'Administration de Vallourec SA, réuni le 12 novembre 2025, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le troisième trimestre 2025.

Résultats du Troisième Trimestre 2025

RBE Groupe de 210 millions d'euros et forte marge brute d'exploitation de 23 %

RBE par tonne du segment Tubes en hausse de plus de 25 % à 621€

Demande solide des clients américains, illustrée par les commandes récentes

Augmentation de la part de marché au Brésil portée par un nouvel accord de long terme avec Petrobras

RBE Groupe attendu entre 195 et 225 millions d'euros au quatrième trimestre 2025

Confirmation d'un RBE attendu en progression au second semestre 2025 par rapport au premier semestre de l'année

FAITS MARQUANTS

Résultats du Troisième Trimestre 2025

RBE Groupe de 210 millions d'euros, en hausse de 12 % par rapport au T2 2025, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée.

Forte marge brute d'exploitation du Groupe à 23 %, son niveau le plus élevé depuis le T1 2024. Marge brute d'exploitation du segment Tubes en amélioration de plus de 320 points de base en séquentiel pour atteindre 22 %, et RBE du segment Tubes de 188 millions d'euros en hausse de 30 % en raison de prix de vente plus élevés et d’une légère augmentation des volumes. RBE du segment Mine & Forêts de 35 millions d'euros en baisse de 22 % par rapport au T2 2025 en raison de la baisse des volumes ainsi que de coûts plus élevés. La marge brute d'exploitation reste solide à 42%.

Flux de trésorerie disponible ajusté de 69 millions d'euros ; génération de trésorerie globale de 67 millions d'euros ; dette nette réduite à 140 millions d'euros.

Cession de Serimax finalisée afin de poursuivre la rationalisation du capital investi et de recentrer les activités du Groupe sur son cœur de métier.

Remboursement de 10 % des Obligations Senior en circulation à maturité 2032.





Le RBE Groupe du quatrième trimestre 2025 est attendu entre 195 et 225 millions d'euros

Pour le segment Tubes, le RBE par tonne est attendu stable par rapport au T3 2025, tandis que les volumes devraient être légèrement supérieurs au niveau du T3 2025.

Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.

Perspectives pour l'exercice 2025

Confirmation d'un RBE Groupe en progression au S2 2025 par rapport au S1 2025.

RBE Groupe de l'exercice 2025 est attendu entre 799 et 829 millions d'euros.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général, a déclaré :

« Vallourec a de nouveau enregistré de solides résultats au troisième trimestre, avec une marge d’exploitation du groupe atteignant son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2024. Avec ce trimestre, Vallourec affiche sur trois années consécutives une marge brute d'exploitation du Groupe d’environ 20 % et une génération de trésorerie totale positive. C’est une démonstration claire de l’efficacité des transformations structurelles majeures mises en œuvre au sein de l’entreprise depuis mai 2022.

Notre empreinte industrielle de premier plan et l’excellence reconnue de nos solutions tubulaires portent leurs fruits aux États-Unis. Notre prise de commandes sur ce marché a été solide ces derniers mois, reflétant une activité de forage stable chez nos clients et une amélioration de notre part de marché. La réaction du marché à la hausse des droits de douane sur l’acier nous fait anticiper un ralentissement des importations, qui représentent actuellement 40 % de la demande du marché OCTG américain.

Au cours du trimestre, nous avons également remporté un contrat majeur au Brésil. Notre nouvel accord de long terme avec Petrobras permettra d’accroitre notre part de marché et démontre une nouvelle fois la capacité de Vallourec à fournir des solutions à forte valeur ajoutée à partir de sa base industrielle locale. Ce contrat représente un potentiel de chiffre d’affaires pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur quatre ans.

Par ailleurs, nous avons observé des retards dans les projets de clients de l'hémisphère Est. Cela se traduira par des facturations en 2026 soit plus tard qu’initialement prévu. Cela dit, nos principaux clients internationaux continuent de poursuivre des plans ambitieux afin d’accroître leur capacité de production de pétrole et de gaz au cours des prochaines années, ce qui soutient une demande solide pour nos solutions.

Depuis l'annonce du plan New Vallourec en mai 2022, nous avons réalisé des progrès significatifs vers nos deux principaux objectifs stratégiques. Après avoir mené à bien notre ambition de rendre notre activité résiliente face aux crises, et ce plus tôt que prévu, nous pouvons aujourd’hui annoncer des avancées significatives dans l’atteinte d’une rentabilité de premier plan. Au troisième trimestre, nous avons en effet pleinement comblé l'écart de RBE par tonne du segment Tubes qui nous séparait de notre principal concurrent. Cela est le fruit de notre principe directeur qui privilégie la valeur aux volumes et de l’attention constante accordée par nos équipes à l'excellence opérationnelle.

Notre chemin ne s’arrête pas là. Nous restons concentrés sur l’amélioration de notre retour sur capital employé et le retour à nos actionnaires. À cette fin, nous avons annoncé aujourd’hui la convocation d’une assemblée spéciale des porteurs de bons de souscription d’actions Vallourec, au cours de laquelle nous proposerons la modification des termes et conditions de ces bons de souscription pour permettre la remise non seulement d’actions nouvelles mais aussi d’actions existantes lors de leur exercice, sur option de la Société. Cela permettra une flexibilité maximale dans notre dispositif de retour aux actionnaires au cours de l’année à venir ».

Les comptes consolidés sont inclus dans la version PDF du communiqué.

INFORMATIONS ET DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2025 sous le numéro de dépôt n° D. 25-0192, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com).

En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com

Les dividendes futurs et les autorisations de rachat d'actions seront évalués chaque année par le Conseil d'Administration, en tenant compte de tout facteur pertinent futur, et seront soumis à l'approbation des actionnaires. Le Conseil d'Administration aura toute latitude pour procéder à des rachats d'actions tout au long de l'année, dans les limites autorisées par la résolution correspondante approuvée par l'Assemblée Générale Annuelle.

Présentation des résultats du T3 2025

Conférence téléphonique et webcast en anglais le 14 novembre à 9h30 (heure de Paris)

Pour regarder le webcast : https://vallourec.engagestream.companywebcast.com/2025-11-14-q3resultscallanalysts

Pour participer à la conférence téléphonique, merci de vous inscrire afin de recevoir les informations nécessaires pour vous connecter : https://engagestream.companywebcast.com/vallourec/2025-11-14-q3resultscallanalysts/dial-in

L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante: https://www.vallourec.com/en/investors





À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

26 février 2026





Publication des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2025

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com





Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr







Pièce jointe