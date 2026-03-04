Résultats du quatrième trimestre 2025 - Résultat net de EUR 208 millions au quatrième trimestre 2025, contribuant à un excellent résultat net annuel de EUR 851 millions - Proposition d’un dividende courant de EUR 1,9 par action

Communiqué de presse

04 mars 2026 - N° 04

Résultats du quatrième trimestre 2025

Résultat net de EUR 208 millions au quatrième trimestre 2025,

contribuant à un excellent résultat net annuel de EUR 851 millions

Proposition d’un dividende courant de EUR 1,9 par action

Résultat net du Groupe de EUR 208 millions au T4 2025 porté par toutes les lignes de métier

(EUR 214 millions ajusté 1 ) Ratio combiné P&C de 80,9 %, avec une excellente sinistralité attritionnelle, permettant l’accroissement de la prudence Résultat des activités d’assurance L&H 2 de EUR 115 millions, avec un écart d’expérience au cours de l’année 2025, conforme aux prévisions Taux de rendement courant des investissements de 3,8 %, avec des taux de réinvestissement toujours attractifs

de EUR 208 millions au T4 2025 porté par toutes les lignes de métier (EUR 214 millions ajusté ) Rendement annualisé des capitaux propres de 20,4 % (21,1 % ajusté 1 ) au T4 2025, conduisant à un rendement des capitaux propres (ROE) de 19,2 % (19,1 % ajusté 1 ) pour l’exercice 2025

20,4 % (21,1 % ajusté ) au T4 2025, conduisant à un rendement des capitaux propres (ROE) de 19,2 % (19,1 % ajusté ) pour l’exercice 2025 Valeur économique du Groupe 3 mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 8,5 milliards au 31 décembre 2025, en hausse de 13,7 % 4 à hypothèses économiques constantes 5 (en baisse de 1,1 % en données publiées) par rapport au 31 décembre 2024, correspondant à une valeur économique par action de EUR 48

mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 8,5 milliards au 31 décembre 2025, en hausse de 13,7 % à hypothèses économiques constantes (en baisse de 1,1 % en données publiées) par rapport au 31 décembre 2024, correspondant à une Ratio de solvabilité du Groupe de 215 % 6 au 31 décembre 2025, dans la partie haute de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 %

de 215 % au 31 décembre 2025, dans la partie haute de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 % Proposition d’un dividende courant de EUR 1,9 par action au titre de l’exercice 2025

Le conseil d’administration de SCOR SE, réuni le 3 mars 2026 sous la présidence de Fabrice Brégier, a arrêté les comptes du Groupe pour le quatrième trimestre 2025.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « Portée par l’exécution rigoureuse de notre plan stratégique Forward 2026 et par l’engagement exceptionnel de nos équipes, SCOR a démontré la solidité de sa franchise de premier plan et de son modèle d’affaires diversifié. Nous avons ainsi dégagé, trimestre après trimestre, de très solides résultats dans l’ensemble de nos activités. Les activités P&C ont maintenu d’excellentes performances sous-jacentes et ont continué à renforcer leur niveau de prudence à un rythme plus soutenu que prévu. Les activités L&H ont bénéficié des mesures décisives prises en 2024, et d’une attention rigoureuse portée à l’exécution tout au long de l’année, enregistrant un résultat d’assurance supérieur aux prévisions et un écart d’expérience satisfaisant. Soutenu par une robuste génération de capital opérationnel, notre ratio de solvabilité s’établit à 215 %, se situant dans la partie haute de la fourchette cible. Notre dividende proposé de EUR 1,9 par action, en hausse de 5,6 % par rapport à l’an dernier, offre un rendement attractif et témoigne de notre capacité à créer de la valeur durablement pour nos actionnaires. Lors des renouvellements de janvier, dans un environnement plus concurrentiel, SCOR a enregistré une performance positive, conjuguant croissance et niveau de rentabilité adéquat. SCOR aborde ainsi l’année en position de force et je suis confiant dans notre capacité à générer des rendements attractifs pour nos actionnaires et à atteindre les objectifs de notre plan Forward 2026. »

Performance du Groupe et contexte

SCOR enregistre un résultat net de EUR 208 millions (EUR 214 millions ajusté 1 ) au T4 2025, porté par toutes les lignes de métier :

En P&C, le ratio combiné ressort à 80,9 %, avec un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 7,6 %, reflet d’une sinistralité modérée au cours du trimestre. Sur l’exercice 2025, ce ratio s’établit à 6,8 %, inférieur au budget, et ce malgré les répercussions des incendies de Los Angeles et de l’ouragan Melissa. Le ratio attritionnel intégrant les commissions s’établit à 74,7 % au T4 2025, et reflète une excellente performance sous-jacente permettant la poursuite d’une politique de provisionnement disciplinée. La finalisation de la revue annuelle des réserves P&C confirme que l’ensemble des réserves techniques de P&C sont au niveau « best estimate » et que leur résilience a augmenté.

En L&H, le résultat des activités d’assurance 2 s’établit à EUR 115 millions, porté par un niveau élevé d’amortissement de la marge sur services contractuels (« CSM ») et une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment »). Sur l’ensemble de l’exercice, le résultat des activités d’assurance est supérieur aux prévisions mises à jour du plan stratégique Forward 2026. Le portefeuille évolue comme prévu : les écarts d’expérience au T4 et sur l’exercice 2025 sont positifs et la volatilité des contrats déficitaires reste maîtrisée.

s’établit à EUR 115 millions, porté par un niveau élevé d’amortissement de la marge sur services contractuels (« CSM ») et une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment »). Sur l’ensemble de l’exercice, le résultat des activités d’assurance est supérieur aux prévisions mises à jour du plan stratégique Forward 2026. Le portefeuille évolue comme prévu : les écarts d’expérience au T4 et sur l’exercice 2025 sont positifs et la volatilité des contrats déficitaires reste maîtrisée. En Investissements, SCOR enregistre un taux de rendement courant de 3,8 %, tout en continuant de bénéficier de taux de réinvestissement toujours élevés.

Le taux d’imposition effectif ressort à 31,1 %.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, SCOR enregistre un résultat net de EUR 851 millions (EUR 846 millions ajusté 1 ), soit un rendement des capitaux propres de 19,2 % (19,1 % ajusté 1 ).

Le ratio de solvabilité du Groupe s’établit à 215 % au 31 décembre 2025, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 %, et en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’exercice 2024 et aux neuf premiers mois de 2025. Sur l’exercice 2025, le ratio de solvabilité du Groupe reflète essentiellement la forte génération nette de capital, le provisionnement du dividende de l’exercice et une évolution défavorable du marché.

La valeur économique du Groupe 3 , mesurée selon la norme comptable IFRS 17, s’établit à EUR 8,5 milliards au 31 décembre 2025, en hausse de 13,7 % 4 à hypothèses économiques constantes par rapport au 31 décembre 2024.

Proposition d’un dividende courant de EUR 1,9 par action

SCOR propose un dividende courant de EUR 1,9 par action au titre de l’exercice 2025, en progression de 5.6 % par rapport à celui de l’exercice 2024.

Ce dividende sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée générale ordinaire 2026, qui se tiendra le 28 avril 2026. Le conseil d’administration propose de fixer la date de détachement du dividende au 4 mai 2026 et la date de mise en paiement au 6 mai 2026.

Excellente performance sous-jacente des activités P&C

Au T4 2025, les revenus d’assurance P&C s’établissent à EUR 1 795 millions, en baisse de -1,6 % à taux de change constants (en baisse de 7,0 % à taux de change courants) par rapport au T4 2024, sous l’effet d’actions de management sur le portefeuille de SBS prises dans le passé et d’une concurrence accrue en Dommages.

La CSM sur les affaires nouvelles au T4 2025 ressort à EUR 11 millions, principalement tirée par le faible nombre de renouvellements et la prise en compte anticipée de certains contrats de rétrocession renouvelés au 1 er janvier 2026.

Chiffres clés en (ré)assurance P&C

en EUR millions



(à taux de change courants) T4 2025 T4 2024 Variation 2025 2024 Variation Revenus d’assurance P&C 1 795 1 929 -7,0 % 7 299 7 639 -4,4 % Résultat des activités d’assurance P&C 256 238 7,6 % 957 779 22,8 % Ratio combiné 80,9 % 83,1 % -2,2 pts 82,3 % 86,3 % -4,0 pts CSM sur les affaires nouvelles 11 -43 n.a. 1 115 1 024 8,9 %

Le ratio combiné P&C s’établit à 80,9 % au T4 2025, contre 83,1 % au T4 2024. Il intègre :

une charge liée aux catastrophes naturelles de 7,6 %, reflétant un trimestre marqué par une sinistralité Cat modérée ;

un ratio attritionnel intégrant les commissions de 74,7 % et comprenant l’accroissement de la prudence ;

un effet d’actualisation de -7,9 % ;

un ratio des coûts attribuables de 6,0 %.

Le résultat des activités d’assurance P&C de EUR 256 millions résulte d’un amortissement de la CSM de EUR 281 millions, d’une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment ») à hauteur de EUR 28 millions, d’un écart d’expérience négatif de EUR -40 millions et d’un impact des contrats déficitaires de EUR -14 millions. L’écart d’expérience négatif reflète principalement l’accroissement continu de la prudence.

Résultat des activités d’assurance de L&H au T4 et sur l’exercice 2025 et CSM sur les affaires nouvelles supérieurs aux prévisions

Au T4 2025, les revenus d’assurance L&H s’élèvent à EUR 1 988 millions, en hausse de 2,9 % à taux de change constants (-3,3 % à taux de change courants) par rapport au T4 2024. SCOR continue d’augmenter la CSM L&H à travers la souscription de nouveaux contrats (EUR 170 millions de CSM sur les affaires nouvelles 7 au T4 2025) principalement en Prévoyance et en Longévité.

Chiffres clés en réassurance L&H

en EUR millions



(à taux de change courants) T4 2025 T4 2024 Variation 2025 2024 Variation Revenus d’assurance L&H 1 988 2 055 -3,3 % 8 079 8 487 -4,8 % Résultat des activités d’assurance L&H 115 119 -3,1 % 450 -348 n.a. CSM sur les affaires nouvelles en L&H 170 113 51,2 % 464 485 -4,3 %

Le résultat des activités d’assurance L&H s’élève à EUR 115 millions au T4 2025. Il intègre :

un amortissement de la CSM de EUR 89 millions ;

une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment ») de EUR 38 millions ;

un écart d’expérience de EUR 28 millions, portant l’écart d’expérience cumulé au cours de l’année 2025 à EUR 17 millions ;

un impact négatif des contrats déficitaires de EUR -42 millions.

Les investissements dégagent un solide taux de rendement courant

Au 31 décembre 2025, le total des actifs investis s’élève à EUR 23,5 milliards. L’allocation des actifs de SCOR est optimisée, avec 79 % du portefeuille investi en valeurs obligataires. SCOR dispose d’un portefeuille obligataire de très bonne qualité avec une notation moyenne de A+ et une duration de 4,0 ans.

Chiffres clés en Investissements

en EUR millions

(à taux de change courants) T4 2025 T4 2024 Variation 2025 2024 Variation Total des actifs investis 23 515 24 155 -2,7 % 23 515 24 155 -2,7 % Taux de rendement courant 3,8 % 3,6 % 0,2 pts 3,5 % 3,5 % 0 pt Taux de rendement des actifs (*) 3,6 % 3,3 % 0,3 pts 3,5 % 3,5 % 0 pt

(*) Les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR -8 millions au T4 2025 et EUR 6 millions pour l’ensemble de l’exercice 2025 relatifs à l’impact de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR, avant impôts.

Les produits financiers des actifs en portefeuille s’établissent à EUR 209 8 millions au T4 2025. Le rendement des actifs investis s’élève à 3,6 % 8 (contre 3,3 % au T4 2024) et le rendement courant à 3,8 % (3,6 % au T4 2024).

Le taux de réinvestissement ressort à 4,0 % 9 au 31 décembre 2025, stable par rapport au 30 septembre 2025. Le portefeuille d’actifs demeure très liquide avec EUR 8,5 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois 10 , permettant à SCOR de continuer de bénéficier de taux de réinvestissement toujours élevés.

*

* *



ANNEXE

1– Principaux chiffres du Groupe SCOR pour le quatrième trimestre 2025

en EUR millions



(à taux de change courants) T4 2025 T4 2024 Variation 2025 2024 Variation Revenus d’assurance 3 783 3 984 -5,1 % 15 378 16 126 -4,6 % Primes brutes émises 1 4 564 5 049 -9,6 % 18 704 20 064 -6,8 % Résultats des activités d’assurance 2 371 357 4,0 % 1 407 432 n.a. Dépenses de gestion -304 -347 12,3 % -1 225 -1 250 2,0 % RoE annualisé 3 20,4 % 22,8 % -2,4 pts 19,2 % 0,1 % n.a. RoE annualisé hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres du T4 2025 21,1 % 23,0 % -1,9 pts 19,1 % 0,2 % n.a. Résultat net 3, 4 208 233 -10,5 % 851 4 n.a Résultat net 4 hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres du T4 2025 214 235 -8,7 % 846 11 n.a Valeur Économique 5, 6 8 522 8 615 -1,1 % 8 522 8 615 -1,1 % Capitaux propres 4 427 4 524 -2,2 % 4 427 4 524 -2,2 % Marge sur services contractuels (CSM) 6 4 095 4 091 0,1 % 4 095 4 091 0,1 %

1 : Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ; 2 : Inclut les revenus sur les contrats financiers publiés selon la norme IFRS 9 ; 3 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T4 2025 de EUR -8 millions avant impôts, impact exercice 2025 de EUR 6 millions avant impôts ; 4 : Résultat net consolidé, part du Groupe ; 5 : Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM) ; 6 : Nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.



2 - Chiffres clés du compte de résultat du quatrième trimestre 2025

en EUR millions



(à taux de change courants) T4 2025 T4 2024 Variation 2025 2024 Variation Revenus d’assurance 3 783 3 984 -5,1 % 15 378 16 126 -4,6 % Revenus d’assurance P&C 1 795 1 929 -7,0 % 7 299 7 639 -4,4 % Revenus d’assurance L&H 1 988 2 055 -3,3 % 8 079 8 487 -4,8 % Primes brutes émises 1 4 564 5 049 -9,6 % 18 704 20 064 -6,8 % Primes brutes émises P&C 2 220 2 508 -11,5 % 9 307 9 869 -5,7 % Primes brutes émises L&H 2 344 2 541 -7,8 % 9 397 10 195 -7,8 % Produit financier sur les actifs investis 209 195 7,0 % 835 800 4,3 % Résultat opérationnel 334 291 14,8 % 1 311 298 n.a Résultat net 2, 3 208 233 -10,5 % 851 4 n.a Résultat net 2 hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres du T4 2025 214 235 -8,7 % 846 11 n.a Bénéfice par action 3 (EUR) 1,17 1,30 -10,2 % 4,76 0,02 n.a Bénéfice par action (EUR) hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres du T4 2025 1,20 1,31 -8,4 % 4,73 0,06 n.a Cash-flow opérationnel 165 197 -16,5 % 1 169 903 29,5 %

1 : Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ; 2 : Résultat net consolidé, part du Groupe ; 3 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T4 2025 de EUR -8 millions avant impôts, impact exercice 2025 de EUR 6 millions avant impôts.



3- Principaux ratios du compte de résultat du quatrième trimestre 2025

en EUR millions



(à taux de change courants) T4 2025 T4 2024 Variation 2025 2024 Variation Taux de rendement des actifs 1, 2 3,6 % 3,3 % +0,3 pt 3,5 % 3,5 % 0 pt Ratio combiné P&C 3 80,9 % 83,1 % -2,2 pts 82,3 % 86,3 % -4,0 pts RoE annualisé 4 20,4 % 22,8 % -2,4 pts 19,2 % 0,1 % +19,1 pts RoE annualisé hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 21,1 % 23,0 % -1,9 pts 19,1 % 0,2 % +18,9 pts Croissance de la valeur économique 5 n.a n.a n.a 13,7 % -6,3 % n.a

1 : Annualisé ; 2 : Au T4 2025 et sur l’ensemble de l’exercice 2025, les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent respectivement EUR -8 millions et EUR 6 millions avant impôts relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR ; 3 : Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions variables et du total des frais de gestion attribuables P&C, divisée par les revenus nets d’assurance P&C ; 4: Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T4 2025 de EUR -8 millions avant impôts, impact exercice 2025 de EUR 6 millions avant impôts ; 5 : Non annualisé. Croissance à hypothèses économiques constantes, hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR. Le point de départ est ajusté du paiement futur du dividende de EUR 1,8 par action (EUR 322 millions au total) au titre de l’exercice 2024, payé en 2025. Valeur économique définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4- Chiffres clés du bilan au 31 décembre 2025

en EUR millions

(à taux de change courants) Au

31 décembre 2025 Au

31 décembre 2024 Variation Total des actifs investis 1 23 515 24 155 -2,7 % Capitaux propres 4 427 4 524 -2,2 % Actif net comptable par action (EUR) 24,72 25,22 -2,0 % Valeur économique 2 8 522 8 615 -1,1 % Valeur économique par action (EUR) 3 47,59 48,03 -0,9 % Ratio d’endettement 4 25,3 % 24,5 % 0,8 pts Total des liquidités 5 2 236 2 466 -9,4 %

1 : Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers ; 2 : La valeur économique (définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts) par action inclut les intérêts minoritaires ; 3 : La valeur économique par action exclut les intérêts minoritaires ; 4 : Le ratio de levier est calculé comme étant le pourcentage de la dette subordonnée par rapport à la somme de la valeur économique et de la dette subordonnée en norme IFRS 17 ; 5 : Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie ainsi que les placements à court terme.

*

* *

SCOR, un réassureur mondial de premier plan







Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 18,7 milliards d’euros de primes en 2025. Représenté à travers plus de 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

1 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

2 Inclut les revenus sur les contrats financiers publiés selon la norme IFRS 9.

3 Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 Non annualisé. Le point de départ est ajusté du paiement du dividende de EUR 1,8 par action (EUR 322 millions au total) en 2025 au titre de l’année 2024, payé le 6 mai 2025.

5 Croissance à hypothèses économiques constantes (c’est-à-dire ajustée des variations de taux d’intérêt et de l’impact des changes sur les capitaux propres et la CSM) par rapport au 31 décembre 2024 et hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

6 Le ratio de solvabilité est estimé après prise en compte du dividende comptabilisé pour l’exercice, sur la base du dividende proposé de EUR 1,9 par action.

7 Inclut la CSM sur les nouveaux traités et la variation de la CSM sur les traités existants due aux nouveaux contrats (c’est-à-dire les affaires nouvelles sur les contrats existants).

8 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR. Impact T4 2025 de EUR -8 millions avant impôts.

9 Ce taux correspond au taux de réinvestissement théorique fondé sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au T4 2025, conformément aux hypothèses actuelles de duration des réinvestissements. Écarts de rendement (spreads) et courbes de taux au 31 décembre 2025.

10 Au 31 décembre 2025. Comprend les soldes de trésorerie courante ainsi que les coupons et remboursements futurs.

