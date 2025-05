Résultats du premier trimestre 2025

- Chiffre d’affaires : 511 m€ (-8,5 % vs T1 2024)

- EBITDA courant : 24 m€ (4,8 % du chiffre d'affaires vs 3,5 % au T1 2024)



En 2025, les conditions de marché s’inscrivent dans la continuité de celles de 2024, caractérisées par une demande faible et une pression sur les prix.



La division IMS group, spécialisée dans la distribution d’aciers mécaniques, est particulièrement affectée par le ralentissement de l’activité industrielle, notamment en Allemagne. À périmètre constant, les volumes distribués par IMS group au 1er trimestre 2025 sont ainsi inférieurs de -11 % à ceux du 1er trimestre 2024 (-10 % en prenant en compte l’activité de la société Commerciale Fond acquise début 2024).

Les divisions JACQUET et STAPPERT, spécialisées dans la distribution d’aciers inoxydables, ont mieux résisté, avec une légère augmentation des volumes distribués pour JACQUET (+1 %) et une érosion limitée pour STAPPERT (-0,9%).



Au 1er trimestre 2025, les ventes du Groupe s’élèvent à 511 millions d’euros, inférieures de -8,5 % à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute représente 23,4 % du chiffre d’affaires contre 20,3 % au T1 2024. La pression exercée sur la marge brute par la baisse des prix moyens de vente a été compensée par la baisse des prix moyens des stocks.



Dans ces conditions, l’EBITDA courant s’établit à 24 millions d’euros, représentant 4,8 % du chiffre d’affaires contre 3,5% au 1er trimestre 2024, et le Résultat Net Part du Groupe à 2,3 millions d’euros.