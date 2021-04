Communiqué de presse



Résultats du premier trimestre 2021

Au premier trimestre 2021, SCOR démontre une nouvelle fois sa capacité à absorber les chocs

Au premier trimestre 2021, les résultats financiers de SCOR ont subi l'effet de la conjonction inédite de la sinistralité liée à la pandémie de Covid-19 dont les effets sont connus et modélisés, et d'une série de catastrophes naturelles de grande ampleur, au premier rang desquelles la tempête hivernale Uri, au Texas, déclenchée par un vortex polaire.

Les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 restent sous contrôle. Ils se développent conformément aux prévisions ce que SCOR a déjà communiquées1. Au premier trimestre 2021, l'impact de la Covid-19 s'élève à EUR 162 millions2 pour l'activité de réassurance vie, dont EUR 145 millions issus du portefeuille de mortalité aux États-Unis. La charge de la Covid-19 pour l'activité de réassurance de dommages et de responsabilité est globalement stable depuis le 31 décembre 2020.

Le groupe SCOR poursuit son développement et absorbe les chocs. Le Groupe enregistre un résultat net de EUR 45 millions au premier trimestre 2021 et affiche un ratio de solvabilité très élevé de 232 %, qui intègre les effets à venir attendus de la pandémie de Covid-19. Ce ratio est au-dessus de la plage de solvabilité optimale de 185 % à 220 % définie dans le plan « Quantum Leap ».

Les primes brutes émises pour l'ensemble du Groupe atteignent EUR 4 125 millions au premier trimestre 2021, en hausse de 5,6 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 (-0,8 % à taux de change courants).

pour l'ensemble du Groupe atteignent EUR 4 125 millions au premier trimestre 2021, en hausse de 5,6 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 (-0,8 % à taux de change courants). SCOR Global P&C enregistre une progression soutenue de 10,3 % des primes brutes émises à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 (+2,9 % à taux de change courants). SCOR Global P&C dégage une excellente rentabilité technique normalisée au premier trimestre 2021. Le ratio combiné net s'établit à 97,1 %, dont 12,6 % au titre des catastrophes naturelles. Le ratio combiné net normalisé de la charge due aux catastrophes naturelles ressort à 91,4 %, un résultat bien meilleur que l'hypothèse du plan « Quantum Leap ».

enregistre une progression soutenue de 10,3 % des primes brutes émises à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 (+2,9 % à taux de change courants). SCOR Global P&C dégage une excellente rentabilité technique normalisée au premier trimestre 2021. Le ratio combiné net s'établit à 97,1 %, dont 12,6 % au titre des catastrophes naturelles. Le ratio combiné net normalisé de la charge due aux catastrophes naturelles ressort à 91,4 %, un résultat bien meilleur que l'hypothèse du plan « Quantum Leap ». SCOR Global Life voit ses primes brutes émises augmenter de 2,1 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 (-3,6 % à taux de change courants). SCOR Global Life dégage une marge technique de 1,6 % au premier trimestre 2021. L'évolution des sinistres liés à la pandémie de Covid-19 est conforme aux prévisions.

voit ses primes brutes émises augmenter de 2,1 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 (-3,6 % à taux de change courants). SCOR Global Life dégage une marge technique de 1,6 % au premier trimestre 2021. L'évolution des sinistres liés à la pandémie de Covid-19 est conforme aux prévisions. SCOR Global Investments a su saisir les opportunités d'un marché obligataire qui suit un scénario de reflation, et génère un solide rendement des actifs de 3,0 % au premier trimestre 2021, soutenu par EUR 77 millions de plus-values réalisées.

a su saisir les opportunités d'un marché obligataire qui suit un scénario de reflation, et génère un solide rendement des actifs de 3,0 % au premier trimestre 2021, soutenu par EUR 77 millions de plus-values réalisées. Le ratio de coûts du Groupe , qui s'établit à 4,5 % des primes brutes émises, est de 10% meilleur que l'hypothèse de 5,0 % du plan « Quantum Leap ».

, qui s'établit à 4,5 % des primes brutes émises, est de 10% meilleur que l'hypothèse de 5,0 % du plan « Quantum Leap ». Le résultat net du Groupe atteint EUR 45 millions au premier trimestre 2021. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ressort à 2,9 %, soit 247 points de base au-dessus du taux sans risque 3 .

atteint EUR 45 millions au premier trimestre 2021. Le (ROE) ressort à 2,9 %, soit 247 points de base au-dessus du taux sans risque . Le Groupe dégage un cash-flow opérationnel élevé de EUR 514 millions au premier trimestre 2021. Les liquidités totales du Groupe atteignent le niveau très élevé de EUR 3,3 milliards au 31 mars 2021.

de EUR 514 millions au premier trimestre 2021. Les liquidités totales du Groupe atteignent le niveau très élevé de EUR 3,3 milliards au 31 mars 2021. Les capitaux propres du Groupe atteignent EUR 6 277 millions au 31 mars 2021, en hausse de EUR 100 millions par rapport au 31 décembre 2020. Il en ressort un actif net comptable par action de EUR 33,61, contre EUR 33,01 au 31 décembre 2020.

atteignent EUR 6 277 millions au 31 mars 2021, en hausse de EUR 100 millions par rapport au 31 décembre 2020. Il en ressort un actif net comptable par action de EUR 33,61, contre EUR 33,01 au 31 décembre 2020. Le ratio d'endettement financier du Groupe s'élève à 28,3 % au 31 mars 2021, en légère amélioration de 0,2 point par rapport au 31 décembre 2020.

s'élève à 28,3 % au 31 mars 2021, en légère amélioration de 0,2 point par rapport au 31 décembre 2020. Le ratio de solvabilité estimé du Groupe s'établit à 232 % au 31 mars 2021 et dépasse ainsi la plage de solvabilité optimale de 185 % - 220 % définie dans le plan stratégique « Quantum Leap ». L'amélioration de la solvabilité par rapport au 31 décembre 2020 s'explique par la remontée des taux d'intérêt et par une bonne performance opérationnelle.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Plus d'un an après le début de la crise de la Covid-19, lourde de conséquences humaines, économiques et financières, SCOR donne une nouvelle fois la preuve de la solidité de son business model et de la pertinence de sa stratégie. Le Groupe s'appuie sur son savoir-faire exceptionnel dans la modélisation des risques, notamment en matière épidémiologique, pour anticiper et suivre les évolutions de la pandémie et pour estimer ses répercussions possibles pour l'ensemble de ses activités. Comme anticipé, nos résultats du premier trimestre 2021 sont affectés par les conséquences de la pandémie de Covid-19, en particulier pour nos activités de réassurance vie. Par ailleurs, nos activités de réassurance de dommages ont dû faire face au premier trimestre 2021 à une série de catastrophes naturelles, au premier rang desquelles figure la tempête hivernale Uri au Texas, déclenchée par un vortex polaire, risque tout à fait exceptionnel dans cette région des États-Unis. La concomitance d'un vortex polaire et d'une pandémie, nonobstant sa probabilité très faible, figure bien dans les scénarios extrêmes correspondant à notre appétence aux risques. En matière de placements, SCOR a su saisir les opportunités offertes par un marché obligataire qui suit un scénario de reflation et a réalisé des plus-values significatives. Le groupe SCOR est rentable au premier trimestre 2021, dispose d'un niveau de liquidité très élevé et atteint un niveau de solvabilité situé au-delà de sa plage de solvabilité optimale. Comme l'a démontré le succès des renouvellements de janvier et d'avril, SCOR est très bien positionné pour tirer parti des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions sur le marché de la (ré)assurance de dommages et de responsabilité, une tendance qui devrait se prolonger. »

Principaux chiffres clés du groupe SCOR au premier trimestre 2021

en EUR millions

(à taux de change courants) Premier trimestre 2021 Premier trimestre 2020 Variation Primes brutes émises 4 125 4 158 -0,8 % Ratio de coûts du Groupe 4,5 % 4,7 % -0,2 pt ROE annualisé 2,9 % 10,7 % -7,8 pt Résultat net* 45 162 -72,2 % Capitaux propres 6 277 6 268 +0,1 %

* Résultat net consolidé, part du Groupe

SCOR Global P&C enregistre une forte croissance et une excellente rentabilité technique normalisée au premier trimestre 2021

Au premier trimestre 2021, SCOR Global P&C enregistre une croissance de 10,3 % à taux de change constants, avec EUR 1 854 millions de primes brutes émises (+2,9 % à taux de change courants). En 2021, les primes brutes émises devraient progresser de 11 % à taux de change constants.

Chiffres clés de SCOR Global P&C :

en EUR millions

(à taux de change courants) Premier trimestre 2021 Premier trimestre 2020 Variation Primes brutes émises 1 854 1 801 +2,9 % Ratio combiné net 97,1 % 94,5 % +2,6 pt

SCOR Global P&C dégage un solide résultat technique au premier trimestre 2021 avec un ratio combiné net de 97,1 %, intégrant l'impact des catastrophes naturelles.

La charge due aux catastrophes naturelles atteint 12,6 %, au-dessus du budget de 7,0 %, en raison principalement de la tempête hivernale Uri au Texas (EUR 98 millions net de rétrocession), de la tempête européenne Philomène (EUR 15 millions net de rétrocession) et de la dégradation du coût des ouragans Laura et Sally aux Etats-Unis (EUR 38 millions net de rétrocession).

Le ratio attritionnel net intégrant les commissions s'élève à 77,8 %, soit 5,0 points de moins qu'au premier trimestre 2020, traduisant une meilleure rentabilité technique de l'activité et une charge limitée de sinistres industriels et commerciaux.

Le ratio de coûts de SCOR Global P&C s'établit à 6,7 %, en dessous de l'hypothèse du plan « Quantum Leap ».

Le ratio combiné net normalisé (tenant compte d'un budget de catastrophes naturelles de 7,0%) ressort à 91,4 %4, surperformant l'hypothèse du plan « Quantum Leap »5, ce qui représente une nette amélioration par rapport au premier trimestre 2020 (96,1 %).

Le ratio combiné net normalisé de l'exercice 2021 devrait tendre vers 95 % et en deçà.

SCOR Global Life dégage une rentabilité technique positive malgré une charge importante liée à la Covid-19, conforme aux prévisions

Au premier trimestre 2021, les primes brutes émises de SCOR Global Life s'élèvent à EUR 2 271 millions, en hausse de 2,1 % à taux de change constants (-3,6 % à taux de change courants) par rapport au premier trimestre 2020. La croissance des primes brutes émises est tirée par le développement continu de l'activité dans toutes les régions du monde, et particulièrement en Asie. SCOR Global Life continue de délivrer une croissance régulière à taux de change constants en dépit des difficultés qu'affrontent certains marchés en raison de la pandémie de Covid-19.



Chiffres clés de SCOR Global Life :

en EUR millions

(à taux de change courants) Premier trimestre 2021 Premier trimestre 2020 Variation Primes brutes émises 2 271 2 357 -3,6 % Marge technique Vie 1,6 % 7,4 % - 5,8 pt

L'évolution des sinistres liés à la pandémie de Covid-19 en 2021 se révèle conforme aux prévisions, avec un impact essentiellement limité aux États-Unis. Le résultat technique net ressort à EUR 34 millions. Les activités hors États-Unis affichent de bonnes performances, avec une marge technique nette conforme aux hypothèses du plan « Quantum Leap ».

Pour SCOR Global Life, la sinistralité totale de la pandémie de Covid-19 au titre du premier trimestre 2021 atteint EUR 162 millions6, dont EUR 145 millions (net de rétrocession, avant impôts) pour le portefeuille de risques aux États-Unis et EUR 17 millions (net de rétrocession, avant impôts) pour l'ensemble des autres marchés.

Les sinistres liés à la Covid-19 suivent une évolution conforme aux projections de SCOR. Le modèle épidémiologique, développé par SCOR, prévoit un fléchissement du nombre de décès dus à la pandémie aux États-Unis en raison de l'accélération de la campagne vaccinale. Les prévisions de SCOR relatives à l'évolution de la pandémie de Covid-19 pour 2021 n'ont pas changé depuis l'annonce des résultats de l'année 2020. Les scénarios identifient trois sources d'incertitude : l'émergence de variants du virus, l'efficacité des différents vaccins contre ces variants, et les comportements de la population. Conformément aux prévisions déjà annoncées, SCOR Global Life prévoit toujours pour 2021 environ 280 000 décès dus à la Covid-19 au sein de la population générale aux États-Unis. Les décès enregistrés au premier trimestre 2021 sont très proches des prévisions et SCOR Global Life continue de constater un impact de la pandémie sur la population réassurée par le Groupe significativement plus faible que celui constaté pour l'ensemble de la population. Les décès dus à la pandémie de Covid-19 devraient cesser de représenter une cause majeure de mortalité au sein du portefeuille de SCOR Global Life d'ici la fin du troisième trimestre 2021.

SCOR Global Life confirme que la performance sous-jacente de son activité reste solide et prévoit pour 2021 une marge technique, hors sinistres liés à la Covid-19, conforme à l'hypothèse de 7,2 % - 7,4 % du plan « Quantum Leap ». En incluant les sinistres liés à la pandémie, la marge technique de 2021 devrait ressortir aux alentours de 5,0 %, avant de renouer avec l'hypothèse de 7,2 % - 7,4 % du plan « Quantum Leap » à l'horizon du quatrième trimestre 2021.

SCOR Global Investments a su saisir les opportunités sur le marché obligataire qui suit un scénario de reflation et génère un solide rendement des actifs de 3,0 % au premier trimestre 2021

Le total des placements atteint EUR 29,0 milliards, dont EUR 20,9 milliards d'actifs totaux et EUR 8,1 milliards de fonds déposés chez les cédantes7.

L'allocation d'actifs reste placée sous le sceau de la prudence. SCOR Global Investments a su saisir en janvier 2021 les opportunités offertes sur le marché obligataire qui suit un scénario de reflation en particulier aux États-Unis en réalisant des plus-values significatives. Les liquidités issues de ce programme de cession seront réinvesties dès que le nouvel équilibre de marché se mettra en place :

les liquidités représentent 15 % du total des actifs (contre 9 % au quatrième trimestre 2020) ;

le portefeuille comprend 36 % d'obligations d'entreprises (contre 43 % au quatrième trimestre 2020) ;

le portefeuille obligataire est de très bonne qualité, avec une note de crédit moyenne de A+ et une duration de 2,9 ans8.

Le portefeuille d'actifs reste très liquide, avec EUR 10,1 milliards de cash-flows financiers9 attendus au cours des 24 prochains mois.

Chiffres clés de SCOR Global Investments :

en EUR millions

(à taux de change courants) Premier trimestre 2021 Premier trimestre 2020 Variation Total des placements 29 019 28 370 +2,3 % dont total des actifs 20 871 20 274 +2,9 % dont total des fonds détenus par les cédantes et autres dépôts 8 148 8 096 +0,6 % Rendement des placements* 2,5 % 2,5 % +0,0 pt Rendement des actifs** 3,0 % 3,1 % -0,1 pt

(*) Annualisé, après prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

(**) Annualisé, sans prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

Les produits financiers des actifs en portefeuille atteignent EUR 153 millions au premier trimestre 2021, dont EUR 77 millions de plus-values réalisées pour une large part sur le portefeuille obligataire, ce qui se traduit par un rendement des actifs de 3,0 %. Le rendement récurrent s'établit à 1,7 % au premier trimestre 2021, sous l'effet de la faiblesse des taux d'intérêt, quasiment sans dépréciations d'actifs, ce qui témoigne de la résilience et de la qualité du portefeuille.

Le taux de réinvestissement s'élève à 1,6 % à la fin du premier trimestre 202110 grâce à la remontée des taux d'intérêt, en particulier aux États-Unis.

SCOR prévoit toujours un rendement des actifs compris entre 1,8 % et 2,3 % pour l'exercice 2021.

SCOR accélère la mise en œuvre de son plan « Quantum Leap » en s'appuyant sur les technologies numériques

SCOR poursuit activement la mise en œuvre de son plan stratégique « Quantum Leap » ainsi que le déploiement de nouvelles technologies partout dans le Groupe pour améliorer son efficacité opérationnelle et sa productivité, et étendre sa gamme de produits et de services afin de renforcer la création de valeur à long terme.

SCOR a mené à bien une série de projets numériques ambitieux au premier trimestre 2021 :

SCOR Global P&C, ESSOR, IRB et Agrobrazil se sont associés à Airbus Defence & Space pour déployer un produit d'assurance agricole par satellite au Brésil.

SCOR Global P&C a développé via une plate-forme web un outil d'évaluation des risques pour l'assurance construction, accessible par les clients, intégrant l'essentiel des caractéristiques des techniques de construction.

SCOR Global P&C a développé un moteur de tarification configurable, dans le cadre d'un projet pilote permettant de faciliter les transactions B2B en intégrant l'assurance-crédit au sein d'un réseau privé utilisant la technologie blockchain.

SCOR Global P&C a développé une appli mobile innovante de tarification et de notation des risques, conçue pour améliorer l'efficacité du processus de souscription des assureurs partenaires auprès de leur clientèle de PME.

SCOR Global Life a lancé Vitae, un outil d'évaluation des risques biométriques innovant, utilisant la technologie de machine learning, qui simplifie le processus de souscription et élargit l'offre de couverture des personnes présentant des risques médicaux aggravés.

SCOR franchit une étape majeure pour son projet "Move 2 Cloud" en procèdant à la migration d'Omega, son progiciel propriétaire de réassurance, vers Azure, la solution cloud computing de Microsoft, en avril 2021. De fait, plus de 50 applications fonctionnent désormais dans le cloud, tirant pleinement parti des capacités offertes par Azure.

ANNEXES

1 - Principaux chiffres du compte de résultat du premier trimestre 2021 (en EUR millions, à taux de change courants)

Premier trimestre 2021 Premier trimestre 2020 Variation Primes brutes émises 4 125 4 158 -0,8 % Primes brutes émises P&C 1 854 1 801 +2,9 % Primes brutes émises Vie 2 271 2 357 -3,6 % Produits financiers 173 175 -1,1 % Résultat opérationnel 102 259 -60,6 % Résultat net1 45 162 -72,2 % Bénéfice par action (EUR) 0,24 0,87 -72,3 % Cash-flow opérationnel 514 246 +108,9 %

1, Résultat net consolidé part du Groupe,

2 - Principaux ratios du compte de résultat du premier trimestre 2021

Premier trimestre 2021 Premier trimestre 2020 Variation Rendement des placements 1 2,5 % 2,5 % +0,0 pt Rendement des actifs 1 2 3,0 % 3,1 % -0,1 pt Ratio combiné net P&C 3 97,1 % 94,5 % +2,6 pt Marge technique Vie 4 1,6 % 7,4 % -5,8 pt Ratio de coûts du Groupe 5 4,5 % 4,7 % -0,2 pt Rendement annualisé des capitaux propres (ROE) 2,9 % 10,7 % -7,8 pt

1. Annualisé ; 2. Hors fonds déposés chez les cédantes ; 3. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du

1. Annualisé ; 2. Hors fonds déposés chez les cédantes ; 3. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions et du total des frais de gestion P&C, divisée par les primes nettes acquises de SCOR Global P&C; 4. La marge technique de SCOR Global Life correspond au résultat technique, divisé par les primes nettes acquises de SCOR Global Life ; 5. Le ratio de coûts correspond au total des frais de gestion divisé par les primes brutes émises

3 - Chiffres clés du bilan au 31 mars 2021 (en EUR millions, à taux de change courants)

Au 31 mars 2021 Au 31 décembre 2020 Variation Total des placements 1,2 29 019 28 611 +1,4 % Provisions techniques (brutes) 31 033 30 501 +1,7 % Capitaux propres 6 277 6 177 +1,6 % Actif net comptable par action (EUR) 33,61 33,01 +1,8 % Ratio d'endettement 28,3 % 28,5 % -0,2 pt Total des liquidités3 3 288 1 989 +65,3 %

1. Le total des placements comprend les actifs et fonds déposés chez les cédantes et autres dépôts, les coupons courus, les obligations catastrophes, les obligations indexées sur le risque de mortalité, ainsi que les dérivés de change. 2. Hors actifs nets pour le compte d'investisseurs tiers. 3. Inclut la trésorerie et l'équivalent de trésorerie.

4 -- Objectifs du plan « Quantum Leap »

Objectifs Rentabilité ROE > 800 points de base au-dessus du taux sans risque à cinq ans1 au cours du cycle Solvabilité Ratio de solvabilité dans la zone optimale comprise entre 185 % et 220 %

1. Le taux sans risque est calculé sur la base d'une moyenne mobile sur cinq ans des taux sans risque à cinq ans.

5 -- Hypothèses du plan « Quantum Leap »

Hypothèses P&C Croissance des primes brutes émises ~4 % à 8 % p.a. Ratio combiné net ~95 % à 96 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Life Croissance des primes brutes émises ~3 % à 6 % p.a. Marge technique nette ~7,2 % à 7,4 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Investissements Rendement des actifs ~2,4 % à 2,9 %2 Groupe Croissance des primes brutes émises ~4 % à 7 % p.a. Ratio d'endettement financier ~25 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Ratio de coûts ~5,0 % Taux d'imposition ~20 % à 24 %

Valeur des affaires nouvelles après prise en compte de la marge de risque (« Risk margin ») et des impôts. Rendement annualisé moyen des actifs sur la durée du plan, dans les conditions économiques et financières prévalant à l'été 2019.

