Résultats du premier semestre 2020

Forte hausse de l'EBITDA (+19 %) et du RNPG (+34%)

COVID-19 : résilience du modèle économique et fonctionnement normal des installations sur l'ensemble du semestre



Le Conseil d'Administration d'Albioma, réuni le 27 juillet 2020 sous la présidence de Frédéric Moyne, a arrêté les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2020.



Le premier semestre confirme la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires (+4 %), de la forte hausse de l'EBITDA (+19 %) et du RNPG (+34%) traduisant le bon fonctionnement de l'ensemble des installations dans le contexte de la crise sanitaire.



Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d'Albioma, déclare : « Nous annonçons des résultats solides, avec une forte hausse de l'EBITDA et du RNPG au premier semestre 2020. Ceux-ci démontrent, dans un environnement économique et sanitaire extrêmement complexe, la résilience de notre modèle. Je tiens à remercier chaleureusement les équipes d'Albioma, qui ont été fortement mobilisées pour garantir le fonctionnement de nos centrales, afin d'assurer la production d'électricité sur l'ensemble de nos zones durant la crise COVID-19. [...]