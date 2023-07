Communiqué de presse

27 juillet 2023 - N° 15

Résultats du deuxième trimestre 2023

SCOR dégage un résultat net de EUR 192 millions

au deuxième trimestre 2023 , contribuant à un résultat net de

EUR 502 millions pour le premier semestre 2023

Revenus d’assurance (« insurance revenue ») de EUR 3 930 millions au T2 2023, en hausse de +4,3 % 1 par rapport au T2 2022

Le conseil d'administration de SCOR SE s’est réuni le 26 juillet 2023 sous la présidence de Fabrice Brégier, pour arrêter les comptes du Groupe pour le premier semestre 2023.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « Les résultats du deuxième trimestre tém oignent à la fois de la solidité du modèle économique de SCOR et de la complémentarité de nos lignes de métiers . Nos efforts continuent de porter leurs fruits et j ’ai confiance dans la capacité du Groupe à tirer le meilleur parti des conditions de marché actuelles. Nous finalisons désormais le nouveau plan stratégique qui sera présent é le 7 septembre 2023 . »

Performance du Groupe et contexte

SCOR enregistre une performance solide au deuxième trimestre 2023 sur ses trois lignes de métier avec de bons renouvellements en réassurance de dommages et de responsabilité (« P&C ») et un rendement des actifs investis en croissance :

En P&C, les conditions de marché demeurent favorables pour les réassureurs, tant sur le plan tarifaire que sur les termes et conditions contractuels. Les actions sur le portefeuille initiées en 2022 sont désormais achevées. SCOR a abordé les renouvellements de juin / juillet avec pour objectif d’optimiser la création de valeur et la rentabilité technique, enregistrant une augmentation des prix de +9 % 7 ainsi qu'une croissance des primes de +7 % pour son portefeuille P&C renouvelé. Le deuxième trimestre 2023 a été marqué par une activité liée aux catastrophes naturelles limitée et une activité man - made (« du fait de l’homme ») plus importante incluant notamment les émeutes qui ont éclaté en France à la fin du mois de juin.





En investissements (« Investments »), SCOR continue de bénéficier de taux de réinvestissement élevés et affiche une forte hausse du rendement courant.





Ces bons résultats trimestriels s'ajoutent aux résultats déjà excellents du premier trimestre 2023 : au cours du premier semestre 2023, SCOR a généré un résultat net de EUR 502 millions, soit un RoE annualisé de 23,2 %, et a augmenté sa Valeur Economique de 7,8 % 8 .

La performance de P&C est affectée par les émeutes en France et une approche prudente en matière de provisionnement au deuxième trimestre 2023

Au deuxième trimestre 2023, les revenus d’assurance de P&C s'élèvent à EUR 1 869 millions, en hausse de +7,9 % à taux de change constants (+4,5 % à taux de change courants) par rapport au deuxième trimestre 2022. Les revenus d'assurance de spécialités augmentent fortement (+18,0 % à taux de change constants), représentant désormais 33 % des revenus d'assurance globaux de l’activité P&C.

La marge sur services contractuels (« CSM ») sur les nouvelles affaires s'élève à EUR 271 millions au deuxième trimestre 2023, portée par une tarification favorable lors des renouvellements d'avril et de juin 2023.

Chiffres clés de P&C :

En EUR millions



( à taux de change courants T 2 2023 T 2 2022 Variation S 1 2023 S1 2022 Variation Revenus d’assurance 1 869 1 789 4,5 % 3 659 3 452 6,0 % Résultat des activités d’assurance 186 -195 n.a. 393 -164 n.a. Ratio combiné 88,5 % 113,1 % -24,6 pts 86,9 % 105,7 % -18,8 pts CSM sur les nouvelles affaires 271 859

Le ratio combiné de P&C s'établit à 88,5 % au deuxième trimestre 2023, contre 113,1 % 9 au deuxième trimestre 2022. Le ratio combiné s’améliore avec (i) un faible ratio de charge liée aux catastrophes naturelles, s’élevant à 4,2 % des revenus nets d’assurance, inférieur au budget de 10 % annoncé le 12 avril 2023, et (ii) un ratio attritionnel intégrant les commissions de 78,7 % (incluant l’impact de l’actualisation des sinistres) impacté principalement par un niveau élevé de sinistres man - made (« du fait de l’homme ») incluant les sinistres liés aux émeutes en France, ainsi que par une prudence supplémentaire apportée à certaines provisions P&C.

Le ratio de charges attribuables de P&C s'établit à 7,0 % des revenus nets d’assurance au deuxième trimestre 2023.

Le résultat des activités d'assurance de P&C est porté par l’amortissement de la CSM à hauteur de EUR 322 millions, en partie compensé par un écart d’expérience négatif.

Lors des renouvellements de juin et juillet 2023, les primes brutes 10 renouvelées augmentent de +7 % à taux de change constants, soutenues par une hausse des tarifs de +9 %. La croissance a été particulièrement forte dans les géographies Amérique Latine et Moyen-Orient, ainsi qu’Europe et Canada où l’augmentation des primes brutes 10 a été supérieure à +14 %. Le ratio de souscription net devrait s'améliorer de 2,5 à 3 points de base sur le portefeuille renouvelé, ce qui conforte SCOR dans sa capacité à générer une croissance rentable.

L&H dégage un résultat des activités d'assurance de EUR 140 million au deuxième trimestre 2023

Au deuxième trimestre 2023, les revenus d'assurance de L&H s'élèvent à EUR 2 061 millions, en hausse de +1,2 % à taux de change constants (en baisse de -1,1 % à taux de change courants) par rapport au deuxième trimestre 2022. Cette variation reflète notamment la baisse significative des sinistres attendus liés à la pandémie de Covid-19 entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023.

SCOR continue de générer de la CSM L&H à travers la souscription de nouveaux contrats, principalement en Prévoyance (EUR 96 millions de CSM sur les nouvelles affaires 2 au T2 2023).

Chiffres clés de L&H :

en EUR millions



( à taux de change courants) T2 2023 T2 2022 Variation S1 2023 S1 2022 Variation Revenus d’assurance 2 061 2 084 -1,1 % 4 196 4 429 -5,3 % Résultat des activités d’assurance 11 140 69 103,5 % 411 100 311,6 % CSM sur les nouvelles affaires 2 96 287

Le résultat des activités d'assurance de L&H 11 s’élève à EUR 140 millions au deuxième trimestre 2023. Il est porté par l’amortissement de la CSM. L’écart d’expérience est de EUR 13 millions et inclut un ajustement technique sur les contrats déficitaires 12 sans impact sur le résultat des activités d’assurance.

Les investissements dégage nt un rendement courant de 3,1 % au deuxième trimestre 2023, et bénéficie nt d'un taux de réinvestissement élevé de 5,1 % au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023, le total des actifs investis s'élève à EUR 21,7 milliards. SCOR dispose d'un portefeuille obligataire de très bonne qualité avec une notation moyenne de A+ et une duration de 3,2 ans. L’allocation des actifs de SCOR est optimisée, avec 79 % du portefeuille investi en valeurs obligataires.

Chiffres clés de Investments :

en EUR millions



( à taux de change courants) T2 2023 T2 2022 Variation S1 2023 S1 2022 Variation Total des placements investis 21 704 21 425 +1,3 % 21 704 21 425 +1,3 % Rendement courant* 3,1 % 2,2 % +0,9 pts 2,9 % 2,0 % +0,9 pts Rendement des actifs* , ** 3,0 % 1,5 % +1,5 pts 2,9 % 1,6 % +1,3 pts

(*) Au premier semestre 2023, le rendement courant et le rendement des actifs intègrent un impact de 7 points de base résultant principalement d'un ajustement du profil d'amortissement des prêts à effet de levier. Si l’on exclut cet impact, le rendement courant et le rendement des actifs du premier semestre 2023 s'élèvent tous deux à 3,0 %.

(**) Annualisé et hors fonds détenus par les cédantes et autres dépôts. Au T2 2023, les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR 45 millions relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR.

Les produits financiers des actifs en portefeuille s’établissent à 162 millions d'euros au deuxième trimestre 2023. Le rendement des actifs investis s'élève à 3,0 % 13 (vs. 2,9 % au T1 2023) et le rendement courant à 3,1 % (vs. 2,8 % au T1 2023).

Le taux de réinvestissement s’établit à 5,1 % 14 au 30 juin 2023, comparé à 4,6 % au 31 mars 2023. Le portefeuille d'actifs investis reste très liquide, avec EUR 8,9 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois 15 , ce qui permet à SCOR de bénéficier plus rapidement de taux de réinvestissement élevés.

Autres éléments

Le résultat net du Groupe du deuxième trimestre tient compte d’un impact avant impôts de EUR 45 millions 16 relatif à l’option émise sur les actions propres de SCOR valorisée à la juste valeur dans le compte de résultat.

Préparation du nouveau plan stratégique

Le plan stratégique du Groupe pour la période 2024-26E sera détaillé lors de la journée investisseurs le 7 septembre 2023 après ce premier semestre solide.

*

* *



ANNEXE

1 - Principaux chiffres du Groupe pour le deuxième trimestre 2023

en EUR millions



( à taux de change courants) T2 2023 T2 2022 Variation S1 2023 S1 2022 Variation Revenus d’assurance 3 930 3 873 +1,5 % 7 855 7 881 -0,3 % Primes brutes émises 1 4 830 4 971 -2,8 % 9 574 9 686 -1,2 % Résultats des activités d’assurance 2 326 -126 n.a. 804 -64 n.a. Ratio de dépenses de gestion du Groupe 6,6 % 6,7 % -0,1 pts 6,6 % 6,6 % +0,1 pts RoE annualisé 16,9 % n.a. n.a. 23,2 % n.a. n.a. Résultat net 3 192 -240 n.a. 502 -275 n.a. Valeur Économique 4 9 374 10 632 -11,8 % 9 374 10 632 -11,8 % Capitaux propres 4 663 5 722 -18,5 % 4 663 5 722 -18,5 % Marge sur services contractuels (CSM) 5 4 711 4 910 -4,1 % 4 711 4 910 -4,1 %

1: Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ; 2: Inclut les revenus sur les contrats financiers tels que reportés selon la norme IFRS 9. 3: Résultat net consolidé, part du Groupe. 4: Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d'impôts. 5: Net te d’impôts

2 - Chiffres clés du compte de résultat du deuxième trimestre 2023

en EUR millions



( à taux de change courants) T2 2023 T2 2022 Variation S1 2023 S1 2022 Variation Revenus d’assurance 3 930 3 873 +1 , 5 % 7 855 7 881 -0 , 3 % Revenus d’assurance P&C 1 869 1 789 +4,5 % 3 659 3 452 +6,0 % Revenus d’assurance L&H 2 061 2 084 -1,1 % 4 196 4 429 -5,3 % Primes brutes émises 1 4 830 4 971 -2 , 8 % 9 574 9 686 -1 , 2 % Primes brutes émises P&C 2 339 2 511 -6,8 % 4 614 4 827 -4,4 % Primes brutes émises L&H 2 491 2 460 +1,3 % 4 960 4 859 +2,1 % Produit financier sur les actifs investis 16 2 83 +95 , 9 % 320 181 +76 , 3 % Résultat opérationnel 316 -229 n.a. 759 -224 n.a. Résultat net 2 192 -240 n.a. 502 -275 n.a. Bénéfice par action (EUR) 1, 07 -1,37 n.a. 2,80 -1,55 n.a. Cash-flow opérationnel -44 -252 n.a. 237 -368 n.a.

1: Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ; 2: Résultat net consolidé, part du Groupe.

3 - Principaux ratios du compte de résultat du deuxième trimestre 2023

en EUR millions



( à taux de change courants) T2 2023 T2 2022 Variation S1 2023 S1 2022 Variation Rendement des actifs 1, 2, 3 3,0 % 1,5 % +1,5 pts 2,9 % 1,6 % +1,3 pts Ratio combiné P&C 4 88,5 % 113,1 % -24,6 pts 86,9 % 105,7 % -18,8 pts Ratio de dépenses de gestion du Groupe 5 6,6 % 6,7 % -0,1 pts 6,6 % 6,6 % +0,1 pts RoE annualisé 16,9 % n.a. n.a. 23,2 % n.a. n.a. Croissance de la Valeur Économique 6 n.a. n.a. n.a. 8,7 % n.a. n.a.

1. Annualisé et calculé en excluant les fonds déposés chez les cédantes & autres dépôts selon la norme IFRS9 ; 2. Au T2 2023 , les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR 4 5 millions relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR. 3 . Au premier se mestre 2023, le rendement courant et le rendement des actifs intègrent 7 points de base résultant principalement d'un ajustement du profil d'amortissement des prêts à effet de levier. Si l’on exclut cet impact, le rendement courant et le rendement des actifs du premier se mestre 2023 s'élèvent tous deux à 3.0 %. 4. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions variables et du total des frais de gestion P&C, divisée par les revenus nets d’assurance de SCOR P&C ; 5. Le ratio de dépenses de gestion du Groupe correspond au total des frais de gestion divisé par les revenus d’assurance ; 6. Croissance à hypothèses économiques de taux d’intérêt et taux de change constantes , et en considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres de SCOR par rapport au 31 décembre 2022 . Valeur Economique définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d'impôts. Le point de départ étant ajusté du paiement du dividende de EUR 1,40 par action (EUR 25 4 millions au total) proposé pour l’année 2022 et payé en 2023

4 - Chiffres clés du bilan au 30 juin 2023

en EUR millions

( à taux de change courants) Au 30 juin 202 3 Au 31 décembre 202 2 Variation Total des placements investis 1,2 21 704 22 179 -2,1 % Provisions techniques (brutes) 3 18 337 19 400 -5,5% Capitaux propres 4 663 4 351 +7,2 % Actif net comptable par action (EUR) 25,84 24,11 +7,2 % Valeur Économique 4 9 374 8 947 +4,8 % Valeur Économique par action (EUR) 5 52,11 49,77 +4,7 % Ratio d’endettement 20,7 % 21,6 % -0,9 pts Total des liquidités 6 2 015 2 791 -27,8 %

1. Le total des placements comprend les actifs, les coupons courus, les obligations catastrophes, les obligations indexées sur le risque de mortalité, ainsi que les dérivés de change. 2. Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers. 3. Brutes de rétrocession et incluant « les créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance acceptées » nettes « des dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance acceptées ». 4. La Valeur É conomique inclut les intérêts minoritaires. 5. La Valeur Économique (définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d'impôts) par action exclut les intérêts minoritaires. 6. Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie ainsi que les placements à court terme classés comme "autres prêts et créances".

*

* *

Généralités

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux des tableaux et du texte. Les pourcentages et les variations en pourcentage sont calculés sur des chiffres complets (y compris les décimales) ; par conséquent, le communiqué de presse peut contenir des différences non significatives dans les sommes et les pourcentages en raison des arrondis. Sauf indication contraire, les sources pour le classement des entreprises et les positions sur le marché sont internes.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles sur la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie, les plans et les objectifs de SCOR, notamment en ce qui concerne les projets actuels ou futurs de SCOR.

Ces déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que "estimer", "croire", "anticiper", "s’attendre à", "avoir pour objectif de", "avoir l'intention de", "prévoir de", "aboutir à", "devoir" et autres expressions similaires.

Il convient de noter que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se produiront à l’avenir.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles. Ces déclarations, hypothèses, et informations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performance à venir. Les déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles (y compris sur des objectifs) peuvent être influencées par des risques connus ou non, des incertitudes identifiées ou non, et d'autres facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats, les performances et les réalisations futurs, prévus ou attendus par SCOR.

En particulier, il convient de noter que l’impact de l’inflation et des risques géopolitiques tels que notamment l’invasion russe et la guerre en Ukraine sur les activités et résultats de SCOR ne peut pas être évalué avec précision.

Par conséquent, toutes les évaluations, toutes les hypothèses et, plus généralement, tous les chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont nécessairement des estimations basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail d'hypothèses théoriques, qui sont très évolutives.

Ces points d’attention portant sur les déclarations prévisionnelles sont d’autant plus essentiels que l’adoption de la norme IFRS 17, qui est une nouvelle norme comptable, entraîne des changements comptables majeurs pour SCOR.

Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l'activité de SCOR sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé le 14 avril 2023 sous le numéro D.23-0287 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui est disponible sur le site Internet de SCOR www.scor.com .

En outre, ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles ne sont pas des "prévisions de bénéfice" au sens de l'article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980.

SCOR n’a pas l’intention de, et ne s’engage en aucun cas à, compléter, mettre à jour, actualiser, revoir ou changer ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles, que ce soit au résultat d’informations nouvelles, d’évènements futurs, ou pour quelque autre raison que ce soit.

Informations financières

Les informations financières du Groupe contenues dans ce communiqué de presse sont préparées sur la base des IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union Européenne.

La norme IFRS 17 est une nouvelle norme comptable applicable aux contrats d’assurance et de réassurance. La norme IFRS 17 a remplacé la norme IFRS 4 depuis le 1 er janvier 2023. L’adoption de la norme IFRS 17 entraîne des changements comptables majeurs pour SCOR. Les évaluations, hypothèses, estimations et attentes en application de la norme IFRS 17, ou en lien avec son adoption, présentées dans ce communiqué de presse reflètent la vision qu’a SCOR, actuellement, de l’impact d’IFRS 17. Le bilan d'ouverture IFRS 17 au 1er janvier 2023 n’a pas fait l’objet d’un audit complet de la part des commissaires aux comptes et en conséquence est susceptible de changer. En conséquence, il convient de ne pas se fier indûment à ces évaluations, hypothèses, estimations ou attentes.

Sauf indication contraire, les éléments du bilan, du compte de résultat et les ratios de l'exercice précédent n'ont pas été reclassés.

Le calcul des ratios financiers (tels que la valeur économique par action, le rendement des actifs investis, rendement courant, le ratio de dépenses de gestion, le rendement des capitaux propres, le ratio d’endettement financier et le ratio combiné) est détaillé dans les annexes de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre 2023 (page 22).

Les résultats financiers du premier semestre 2023 inclus dans ce communiqué de presse ont fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes de SCOR.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros. Tout chiffre pour une période postérieure au 30 juin 2023 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces périodes. Le ratio de solvabilité n’est pas audité par les commissaires aux comptes de SCOR.

1 À taux de change constants.

2 Inclut la CSM sur les nouveaux traités et la variation de la CSM sur les traités existants due aux nouveaux contrats (c'est-à-dire les nouvelles affaires sur les contrats existants).

3 Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d'impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM pour calculer la Valeur Économique.

4 Non annualisé. Le taux de croissance annualisé de la Valeur Économique s’élève à +16,2 % (+18,2 % à hypothèses économiques de taux d'intérêt et de taux de change constantes, et en considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres de SCOR par rapport au 31 décembre 2022). Le point de départ est ajusté du paiement du dividende de EUR 1,40 par action (EUR 254 millions au total) au titre de l’année 2022 et qui a été payé en 2023.

5 En considérant une valorisation constante de l’option sur les actions propres de SCOR au 31 décembre 2022.

6 Le ratio de solvabilité est estimé après prise en compte du provisionnement pour les six premiers mois de 2023 d'un dividende annuel par action de EUR 1,80.

7 L'évolution des prix de SCOR est basée sur un échantillon de contrats pour lesquels l'évolution des prix peut être calculée par unité d'exposition (elle exclut par exemple les nouveaux contrats, les contrats renouvelés avec changement de structure, les comptes non proportionnels pluriannuels).

8 Non annualisé. Le taux de croissance annualisé de la Valeur Économique s’élève à +16,2 % (+18,2 % à hypothèses économiques de taux d'intérêt et de taux de change constantes, et en considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres de SCOR par rapport au 31 décembre 2022). Le point de départ est ajusté du paiement du dividende de EUR 1,40 par action (EUR 254 millions au total) au titre de l’année 2022 et qui a été payé en 2023.

9 Le ratio combiné du deuxième trimestre 2022 a été fortement affecté par les sécheresses au Brésil et les sinistres latents liés à des agressions sexuelles aux États-Unis entre 1978 et 1985.

10 Estimation du revenu brut des primes par année de souscription - Estimated Gross Premium Income (EGPI).

11 Inclut les revenus sur les contrats financiers tels que reportés selon la norme IFRS 9.

12 EUR -34 millions d’impact des contrats déficitaires ont été comptabilisés en écart d’expérience au premier trimestre, et reclassés en impact des contrats déficitaires au deuxième trimestre. Ajusté de cet effet, l’écart d’expérience serait de EUR -21 millions.

13 Au T2 2023, les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat s’entendent hors EUR 45 millions relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR. Annualisé, le rendement des actifs investis exclut les fonds détenus par les cédantes et autres dépôts.

14 Ce taux correspond au taux de réinvestissement théorique fondé sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au second trimestre 2023, conformément aux hypothèses actuelles de duration des réinvestissements et aux écarts de rendement (spreads), taux de change et courbes de taux au 30 juin 2023.

15 Au 30 juin 2023. Flux financiers susceptibles d’être investis, notamment soldes de trésorerie courante ainsi que coupons et remboursements futurs.

16 EUR 47 millions au premier semestre 2023.

