Résultats du 1er semestre 2022

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la bonne orientation de ses activités sur le début d’année 2022 avec un chiffre d’affaires de 84,6 M€ qui s’apprécie de 11,5% par rapport au 1er semestre 2021 et de + 3,4% par rapport au S1 2019 (81,6 M€).

Cette croissance du chiffre d’affaires et la diversification du portefeuille d’activités permettent à la marge brute du Groupe de progresser de 2,2 M€, notamment portée par la montée en puissance de la division Formation. L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s’élève pour sa part à 1,4 M€ suite au renforcement des effectifs (+1,2 M€), lié à l’augmentation des permanents accompagnant l’ouverture de nouveaux sites (Dijon, Bourg-en-Bresse, Saint-Jean-de-Maurienne,…), au développement de la Formation et du Recrutement mais également à l’intégration de l’Agence Unique et d’Uni’TT . De même, les autres achats et charges externes ont progressé de 0,5 M€ avec l’intensification et le renchérissement du coût des déplacements (+0,2 M€). Le Résultat d’exploitation se maintient ainsi à 0,5 M€ et le Résultat net de l’ensemble consolidé s’améliore pour s’établir à - 0,4 M€ à fin juin 2022 contre - 0,6 M€ à fin juin 2021.

Les disponibilités du Groupe au 30 juin 2022 s’élèvent à 11,8 M€ (contre 14,4 M€ au 31 décembre 2021). L’endettement net s’inscrit à 17,4 M€ et porte le ratio d’endettement net à 152% à fin juin.