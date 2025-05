Résultats des Votes de l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires Réunies le 22 mai 2025

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 23 mai 2025 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce les résultats des votes de son Assemblée Générale Mixte.



L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le jeudi 22 mai 2025 à 9 heures à l'Hôtel Villa M – 24-30 Bd Pasteur -75015 Paris, France, sous la présidence de Monsieur Frédéric Cren, Directeur Général et cofondateur d’Inventiva.



Monsieur Frédéric Cren a procédé aux formalités d’usage d’ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Monsieur Pierre Broqua et Monsieur Jean Volatier, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Eric Duranson, en qualité de secrétaire de l’Assemblée générale.