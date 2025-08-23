L'ambassadrice d'Italie convoquée après des propos "inacceptables" de Salvini sur Macron

les médailles des Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milano Cortina ont été dévoilées

PARIS (Reuters) -L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée jeudi au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à la suite de "propos inacceptables" du vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, a-t-on appris samedi de source diplomatique.

Interrogé cette semaine à Milan sur l'idée de déployer de soldats italiens en Ukraine, comme la France et le Royaume-Uni envisagent de le faire une fois le calme revenu sur le terrain, le ministre des Transports et chef de file du parti d'extrême droite La Ligue a suggéré qu'Emmanuel Macron y aille lui-même.

"Tu y vas si tu veux. Mets ton casque, ta veste, ton fusil et tu pars en Ukraine", a-t-il dit à l'adresse du chef de l'Etat français.

Lors de la convocation d'Emanuela D'Alessandro le 21 août, "il a été rappelé à l'ambassadrice que ces propos allaient à l'encontre du climat de confiance et de la relation historique entre nos deux pays mais aussi des récents développements bilatéraux, qui ont mis en évidence des convergences fortes entre les deux capitales, notamment s'agissant du soutien sans faille à l'Ukraine", a précisé la source diplomatique.

Emmanuel Macron et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni ont participé ces derniers jours à plusieurs réunions sur le conflit ukrainien, dont une à Washington en présence des présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodimir Zelensky.

En mars, Matteo Salvini avait traité le président français de "fou", lui reprochant sa détermination à vouloir défendre Kyiv face à la Russie.

Emmanuel Macron travaille avec d'autres dirigeants, notamment le Premier ministre britannique Keir Starmer, à organiser le soutien à Kyiv une fois un cessez-le-feu obtenu.

(Reportage Makini Brice et Elizabeth Pineau à Paris, Giulio Piovaccari à Milan)