Résultats des neuf mois 2021

Résultats solides portés par une demande forte. Hausse des prix et mesures d’atténuation des coûts permettent de surmonter les pressions inflationnistes

Faits marquants

Le Chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse de +25% organiquement sur un an et de +6% par rapport à 2019 (+12% hors Composite Materials), reflétant la persistance d'une forte demande sur la plupart de nos marchés, avec notamment le chiffre d’affaires record dans Specialty Polymers. Le chiffre d'affaires des neuf mois 2021 progresse de +15% organiquement, et est en hausse de +0,5% (+6% hors Composite Materials) par rapport à 2019.

du troisième trimestre progresse de +25% organiquement sur un an et de +6% par rapport à 2019 (+12% hors Composite Materials), reflétant la persistance d'une forte demande sur la plupart de nos marchés, avec notamment le chiffre d’affaires record dans Specialty Polymers. Le chiffre d'affaires des neuf mois 2021 progresse de +15% organiquement, et est en hausse de +0,5% (+6% hors Composite Materials) par rapport à 2019. L'EBITDA sous-jacent du troisième trimestre ressort à €599 millions, soit une hausse de +31% sur un an à périmètre et change constants, grâce à une demande soutenue, des actions d'atténuation prises face aux fortes hausses des prix de l'énergie, des matières premières et de logistique, et des économies de coûts structurels de €41 millions. L'EBITDA des neuf mois 2021 dépasse de +28% son niveau de 2020 et de +6% celui de 2019 à périmètre et change constants.

du troisième trimestre ressort à €599 millions, soit une hausse de +31% sur un an à périmètre et change constants, grâce à une demande soutenue, des actions d'atténuation prises face aux fortes hausses des prix de l'énergie, des matières premières et de logistique, et des économies de coûts structurels de €41 millions. L'EBITDA des neuf mois 2021 dépasse de +28% son niveau de 2020 et de +6% celui de 2019 à périmètre et change constants. La marge d'EBITDA est de 23,3 %, soit 0,8 point de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes, la hausse des prix et les mesures structurelles sur les coûts, ce qui a-partiellement compensé l'impact de €145 millions lié à la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de logistique.

est de 23,3 %, soit 0,8 point de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes, la hausse des prix et les mesures structurelles sur les coûts, ce qui a-partiellement compensé l'impact de €145 millions lié à la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de logistique. Le bénéfice net sous-jacent ressort à €273 millions au troisième trimestre, soit 55% au-dessus de son niveau de 2020 sur la même période.

ressort à €273 millions au troisième trimestre, soit 55% au-dessus de son niveau de 2020 sur la même période. Le Free cash flow ressort à €276 millions au troisième trimestre, marquant ainsi le 10e trimestre consécutif de génération de cash positive, soit €692 millions sur les neuf mois 2021.

ressort à €276 millions au troisième trimestre, marquant ainsi le 10e trimestre consécutif de génération de cash positive, soit €692 millions sur les neuf mois 2021. Acompte sur dividende de €1,50 brut par action décidé par le conseil d'administration, stable d'année en année, mis en paiement le 17 janvier 2022.

de €1,50 brut par action décidé par le conseil d'administration, stable d'année en année, mis en paiement le 17 janvier 2022. Le pilier “climat” du programme Solvay ONE Planet a été renforcé par un nouvel engagement pour atteindre la neutralité carbone avant 2050.





Troisième trimestre Neuf mois Sous-jacent, en millions d’€ 2021 2020 2019 % org 21/20 % org

21/19 2021 2020 2019 % org

21/20 % org

21/19 Chiffre d’affaires 2 573 2 103 2 578 +24,7% +6,2% 7 402 6 751 7 803 +15,1% +0,5% EBITDA 599 473 601 +31,1% +6,7% 1 784 1 481 1 796 +28,0% +5,7% Marge d’EBITDA 23,3% 22,5% 23,3% - - 24,1% 21,9% 23,0% - - FCF1 276 366 313 - - 692 801 345 - - FCF ratio de conversion (12 derniers mois) 39,5% 54,8% 35,3% - - 39,5% 54,8% 35,3% - -

Commentaires de la CEO

“Je tiens à remercier une nouvelle fois nos équipes pour ces bons résultats. La reprise de la demande dans la plupart de nos activités s’est poursuivie, comme en témoigne le chiffre d’affaires record de Specialty Polymers. Il a connu une croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2019, malgré une dynamique plus mitigée dans l'aéronautique civile. Nos initiatives visant l’atténuation des coûts et la hausse de nos prix ont permis de maintenir des marges stables comparativement à leur niveau d'avant la crise du covid-19. Les mesures que nous continuons à déployer visent à atténuer l’impact de la hausse des coûts liée aux matières premières, à l'énergie et à la logistique. En dépit de ces vents contraires, nous maintenons notre prévision d'EBITDA et augmentons de 50 millions d'euros la génération de free cash flow. Poursuivant notre stratégie GROW, nous continuons à allouer d’importantes ressources à nos activités et plateformes de croissance afin d’accroître notre capacité à générer une croissance supérieure et durable.

Je suis également fière d'annoncer que Solvay vise la neutralité carbone avant 2050 . Nous restons déterminés à concrétiser nos objectifs prioritaires dans le cadre de Solvay One Planet et nous allons placer la barre encore plus haut dans la lutte contre le changement climatique. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape clé sur notre chemin vers la neutralité carbone.”

Perspectives 20212

Notre estimation de l'EBITDA sous-jacent pour l’année est maintenue dans une fourchette comprise entre €2,2 et €2,3 milliards malgré une anticipation des prix de l’énergie toujours élevés au quatrième trimestre 2021. L’estimation de Free Cash flow est portée à environ €800 millions.

1 Free cash flow est le free cash flow Free cash flow aux actionnaires Solvay issu des activités poursuivies

2 Sauf nouvelle détérioration liée à une quatrième vague de Covid-19 au second semestre

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

