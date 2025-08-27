Résultats de Nvidia : La demande d'IA, la Chine et les autres éléments à surveiller.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arsheeya Bajwa

Le fabricant de puces électroniques Nvidia NVDA.O , qui est à l'origine de la hausse de l'indice S&P 500 .SPX depuis 2023, devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre mercredi après la clôture du marché américain. Wall Street retient son souffle et scrutera les commentaires de l'entreprise à la recherche de signes de ralentissement.

Voici ce qu'il faut attendre de la publication des résultats de l'entreprise la plus précieuse au monde:

1. Les investisseurs et les analystes s'attendent à ce que Nvidia dépasse les attentes du marché mercredi, mais la question est de savoir dans quelle mesure. Après des trimestres de croissance fulgurante à trois chiffres en 2024, le rythme des augmentations de revenus de Nvidia s'est ralenti et la société dépasse les estimations de Wall Street avec des marges de plus en plus faibles. Pour son deuxième trimestre, qui s'est achevé en juillet, la société devrait annoncer une hausse de 53,2 % de son chiffre d'affaires, à 46,02 milliards de dollars, selon les données de LSEG, ce qui est loin du taux de croissance de 122 % ( ) qu'elle avait enregistré à la même période l'année précédente. La marge brute - toujours impressionnante - se réduit également.

2. Les inquiétudes concernant la reprise de l'IA sont-elles exagérées? Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a récemment déclaré que les investisseurs étaient "surexcités par l'IA". Des entreprises technologiques telles que Meta META.O et Microsoft MSFT.O - grands acheteurs de puces Nvidia - dépensent sans compter pour leurs projets d'IA, et même si elles commencent à voir les premiers signes de retour, on ne peut pas en dire autant de la plupart des autres entreprises. Les commentaires de Nvidia sur la demande rassureront les investisseurs ou provoqueront une chute des actions liées à l'IA.

3. La Chine achètera-t-elle des puces Nvidia? Le fabricant de puces a récemment accepté de verser au gouvernement fédéral américain 15 % des ventes réalisées en Chine en échange de licences d'exportation. Mais Pékin a conseillé aux entreprises nationales de limiter leurs achats pour des raisons de sécurité. Des rapports ont été publiés selon lesquels Nvidia a demandé à certains fournisseurs de suspendre la production de ses puces H20 spéciales pour la Chine. Les commentaires de la direction de Nvidia sur le potentiel de vente à la Chine seront importants pour évaluer la demande future.

4. La feuille de route de l'entreprise concernant le marché chinois est essentielle, après que le président américain Donald Trump a indiqué qu'il pourrait autoriser Nvidia à vendre à Pékin une version réduite de sa puce avancée Blackwell de nouvelle génération. Selon Reuters, Nvidia développe une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour la Chine basée sur l'architecture Blackwell qui sera plus puissante que le modèle H20 qu'elle est actuellement autorisée à vendre dans ce pays.

5. L'offre des dernières puces de Nvidia n'a pas été à la hauteur de la demande en plein essor. La montée en puissance de la production de ses processeurs Blackwell haut de gamme s'est avérée difficile. Les investisseurs guettent les commentaires sur la manière dont les chaînes d'approvisionnement de Nvidia s'activent pour livrer les processeurs les plus demandés.