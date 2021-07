Informations Financières

Montigny, le 29 juillet 2021 après bourse





SA au capital de 262 076,60 €





60, Avenue du Centre

78180 Montigny le Bretonneux

RCS Versailles B 381 503 531

Résultats de l'exercice 2020-21

- consolidés audités -

1. Chiffre d'affaires

En K€ - Consolidé

Exercice du 1er avril au 31 mars 2020-21 2019-20 Variation 2020-21 vs 2019-20 2018-19 Variation 2020-21 vs 2018-19 CA du 1er semestre 20 862 28 301 -26,3% 29 219 -28,6% CA du 2ème semestre 43 079 44 569 -3,3% 48 435 -11,1% CA annuel consolidé 63 942 72 870 -12,3% 77 654 -17,7%

Le chiffre d'affaires du groupe IVALIS s'élève à 63 942 K€ pour l'exercice 2020-21, en retrait de 12,3% par rapport à l'exercice 2019-20. Cette baisse du chiffre d'affaires tient compte d'un effet de change négatif de 1,0 M€ dû à la dépréciation du réal brésilien vis-à-vis de l'euro. Hors cet effet de change, la baisse du chiffre d'affaires aurait été de -10,8%.

L'activité d'IVALIS a été fortement pénalisée au cours du premier trimestre 2020-21, suite aux mesures de confinement prises par les gouvernements de l'ensemble des pays dans lesquels IVALIS opère, afin de réduire autant que possible la propagation du virus de la Covid-19. Ainsi, seules les filiales allemandes, suisse et autrichienne ont pu conserver une faible activité au cours du mois d'avril, les cinq autres filiales opérationnelles d'IVALIS ayant été contraintes de cesser leur activité mi-mars 2020 du fait de la fermeture de tous les magasins non alimentaires ou jugés non essentiels et des mesures de confinement qui ne permettaient pas la poursuite de l'activité.

Dans ce contexte difficile, l'activité commerciale a fait preuve de résilience : les prestations ont de nouveau pu être délivrées par l'ensemble des filiales opérationnelles d'IVALIS à compter du mois de juin, la reprise s'intensifiant de mois en mois. Le groupe IVALIS a ainsi réussi à recouvrer un niveau d'activité proche de celui de l'exercice 2020-21 au cours du second semestre de son exercice fiscal, où l'essentiel de son activité se déploie.

2. Résultats

En K€ - Consolidé 2020-21 2019-20 2018-19 Chiffre d'affaires net 63 942 72 870 77 654 Résultat d'exploitation 2 860 1 157 1 593 Résultat financier - 452 -811 -332 Résultat courant avant impôts 2 408 346 1 261 Résultat exceptionnel -415 56 13 Impôt sur les bénéfices - 1 268 -738 -137 Résultat net des entreprises intégrées 724 -336 1 137 Amortissement des écarts d'acquisition -1 039 -1 039 -1 039 Résultat net de l'ensemble consolidé -314 -1 374 98 Part des minoritaires -2 -2 1 Résultat net part du groupe -312 -1 372 97

Dès le début de la crise sanitaire, le groupe IVALIS a concentré tous ses efforts pour adapter les conditions de travail au contexte et respecter les mesures gouvernementales, tout en continuant à répondre aux besoins de ses clients. Le groupe a également pris les mesures lui permettant, d'une part de sauvegarder l'emploi et la trésorerie, et d'autre part de préparer efficacement la pleine reprise de son activité dès la fin des mesures de confinement.

IVALIS a ainsi notamment :

mis en place les dispositifs d'activité partielle instaurés par les différents pays dans lesquels le groupe est implanté, pour les équipes dont l'activité ne pouvait se poursuivre dans le cadre des mesures de confinement prises par les gouvernements,

reporté ou étalé, selon les entités concernées, le paiement de certaines charges sociales et / ou impôts et taxes dans le cadre des dispositifs spécifiques mis en place par les différents Etats pour limiter l'impact économique de la crise sanitaire,

réorganisé la holding et les filiales du groupe, de façon à augmenter la productivité des équipes et renforcer la qualité des prestations délivrées,

mis en œuvre un plan d'amélioration de sa rentabilité, visant en particulier à réduire ses coûts de structure.

Dans ce contexte, le groupe IVALIS a dégagé au cours de l'exercice un résultat d'exploitation de 2,9 M€ à comparer à un résultat d'exploitation de 1,2 M€ lors de l'exercice précédent.

La perte exceptionnelle de 0,4 M€ constatée au cours de l'exercice provient de l'entrée en redressement judiciaire en avril 2020 d'un client de la filiale allemande, Galeria Karstadt Kaufhof, suite à la fermeture de ses magasins liée à la crise de la Covid-19. En effet, compte tenu des informations disponibles lors de la clôture des comptes de l'exercice 2019-20, la créance détenue par la filiale allemande sur ce client avait fait l'objet d'une provision pour dépréciation à hauteur de 0,4 M€ dans les comptes d'IVALIS Deutschland au 31 mars 2020 (soit 50% de son montant total HT). Dans le contexte de la poursuite de l'activité de ce client sous la supervision d'un administrateur judiciaire, elle est devenue irrecouvrable en septembre 2020. Cette perte étant tout à fait exceptionnelle tant en termes d'occurrence que de montant au regard du chiffre d'affaires annuel de cette filiale, la reprise de la provision de 0,4 M€ ainsi que la perte de la créance de 0,9 M€ ont été constatées en résultat exceptionnel.

Le résultat net des entreprises intégrées, avant amortissement du goodwill, s'élève à + 0.7 M€ pour l'exercice 2020-21 contre -0.3 M€ pour l'exercice précédent.

Les résultats nets très positifs des entités allemande, suisse et autrichienne, ont eu pour conséquence de consommer une partie des reports fiscaux déficitaires de ces filiales, entrainant une baisse significative de 0,6M€ du stock d'impôts différés actifs au bilan consolidé d'IVALIS. Par ailleurs, les résultats et les perspectives de la filiale italienne étant inférieurs à ceux précédemment attendus, le groupe a intégralement repris les impôts différés actifs liés à cette filiale figurant au bilan 2019-20 pour 0,2 M€. Les reprises de créances d'impôts différés en compte de résultat s'établissent ainsi à -0,8M€ et ont un caractère non monétaire.

Après amortissement du goodwill de 1,0 M€, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à -0,3 M€ contre -1,4 M€ lors de l'exercice précédent.

3. Bilan simplifié

En K€ - Consolidé 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 Immobilisations incorporelles 1 603 2 689 3 634 dont survaleurs 235 1 273 2 312 Immobilisations corporelles 1 389 1 901 2 576 Immobilisations financières 354 553 546 Total actif immobilisé 3 345 5 143 6 757 Stocks et encours 140 121 109 Créances 14 834 13 592 20 424 Trésorerie 13 831 6 977 4 679 Total actif circulant 28 806 20 691 25 212 Total actif 32 150 25 834 31 969





En K€ - Consolidé 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 Capital 262 262 262 Primes liées au capital, réserves et report à nouveau 2 085 3 493 3 480 Résultat net part du groupe - 312 -1 372 97 Intérêts minoritaires 0 2 4 Capitaux propres 2 035 2 384 3 843 Provisions 640 448 592 Dettes financières 13 075 8 087 8 340 Dettes d'exploitation 15 845 14 728 18 713 Dettes diverses 556 187 482 Total provisions et dettes 30 116 23 449 28 127 Total passif 32 150 25 834 31 969

Les investissements du groupe se sont montés à 0,9 M€, dont 0,5 M€ d'acquisitions d'immobilisations corporelles. Ces acquisitions concernent essentiellement le parc de lecteurs code-barres du groupe et sont liées au développement de l'activité et au nécessaire renouvellement d'une partie du matériel. Les investissements en immobilisations incorporelles se sont élevés à 0,4 M€ ; ils concernent pour l'essentiel le développement d'applications destinées à améliorer l'expérience des clients d'IVALIS.

De nouveaux emprunts, tous de type PGE, souscrits auprès des différents partenaires bancaires du groupe pour 7,3 M€, ont permis de renforcer sa structure financière.

Au 31/03/21, l'échéancier des emprunts et dettes financières du groupe se présente comme suit :

En K€ - Consolidé Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Emprunts obligataires 1 000 - 1 000 - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 10 968 8 034 2 509 425 Dépôts et cautionnements reçus 5 - 5 - Autres emprunts et dettes assimilées 378 127 251 - Intérêts courus sur emprunts 36 36 - - Dettes financières 12 388 8 197 3 765 425 Concours bancaires 686 339 347 - Intérêts courus non échus 1 1 - - Trésorerie passive 687 340 347 Total emprunts et dettes financières 13 075 8 537 4 112 425

IVALIS a signé avec les quatre banques françaises lui ayant accordé des PGE pour un montant total de 5,0 M€ un avenant à ces contrats, selon lequel est instaurée une période de différé d'amortissement en capital d'un an supplémentaire à compter de la date d'échéance initiale (juillet 2021). Le remboursement du capital de ces emprunts débutera ainsi en juillet 2022 et sera étalé sur 4 ans à compter de cette date. Cette même option de rééchelonnement de prêt est aussi ouverte concernant le PGE de 0,75 M€ accordé par BPI, et est en cours de contractualisation.

Suite à l'acquisition du contrôle du groupe IVALIS par l'entreprise RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL le 30 avril 2021, IVALIS SA a remboursé par anticipation à cette même date l'intégralité des obligations souscrites par ses précédents actionnaires principaux, BARBERINE et KAMINO II, au titre de l'emprunt obligataire de 1 M€ mis en place en juin 2015. (cf. point 5 « Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice 2020-21 » ci-dessous)

Ces évènements étant postérieurs à la clôture, ils ne sont pas reflétés dans l'échéancier ci-dessus, établi au 31 mars 2021.

Le groupe IVALIS dispose au 31 mars 2021 d'une trésorerie nette de 13,1 M€. L'endettement financier net du groupe est négatif et s'élève à -0,8 M€ au 31 mars 2021 contre un endettement net de 1,1 M€ au 31 mars 2020.

4. Perspectives

La société entend poursuivre au cours de l'exercice 2021-22 son développement, en France et à l'international, élargir la gamme des services proposés à ses clients, et améliorer ses performances en optimisant ses sources de recrutement et la formation de ses collaborateurs.

5. Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice 2020-21

Le 30 avril 2021, les sociétés BARBERINE et KAMINO II ont cédé ensemble les 1 246 648 actions qu'elles détenaient de la société IVALIS SA, représentant 95,13 % de son capital et 90,74% de ses droits de vote à la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Malakoff, identifiée sous le numéro 450 593 975 RCS Nanterre.

L'entreprise RGIS Spécialistes en Inventaire, leader dans la réalisation de prestations d'inventaires et de merchandising, a fait l'acquisition du contrôle du groupe IVALIS afin de renforcer sa présence en France et dans de nombreux pays d'Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, Italie, Portugal, Suisse).

Le 30 avril 2021, la composition de Conseil de Surveillance et du Directoire d'IVALIS SA a été modifiée dans son intégralité. En particulier, Monsieur Asaf Cohen a été nommé Président et membre du Directoire d'IVALIS SA à compter du 30 avril 2021. Le terme de son mandat est aligné avec celui du Directoire en tant qu'organe collégial, dont les fonctions expirent à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle se tenant en 2023 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 (la nomination du Directoire, en tant qu'organe collégial, étant intervenue le 4 mai 2017). Monsieur Jesus Jara Juarez, dont le mandat de Président du Directoire a pris fin au 31 mars 2021, a également démissionné de sa fonction de membre du Directoire avec effet immédiat au 30 avril 2021.

Dans ce contexte, IVALIS SA a remboursé par anticipation le 30 avril 2021 l'intégralité des obligations souscrites par ses précédents actionnaires principaux, BARBERINE et KAMINO II, au titre de l'emprunt obligataire de 1 M€ mis en place en juin 2015.

Par ailleurs, IVALIS a signé avec les quatre banques françaises lui ayant accordé des PGE pour un montant total de 5,0 M€ un avenant à ces contrats, selon lequel est instaurée une période de différé d'amortissement en capital d'un an supplémentaire à compter de la date d'échéance initiale (juillet 2021). Le remboursement du capital de ces emprunts débutera ainsi en juillet 2022 et sera étalé sur 4 ans à compter de cette date. Cette même option de rééchelonnement de prêt est aussi ouverte concernant le PGE de 0,75 M€ accordé par BPI, et est en cours de contractualisation.

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne et en Amérique Latine.







