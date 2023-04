Résultats de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2023



• Adoption de l’ensemble des résolutions



• Réduction du nominal de l’action à 0,01 euro





Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 17 avril 2023 – 23h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19 annonce aujourd'hui l’approbation à une large majorité de l’ensemble des résolutions proposées par la Société et relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Mixte.



Grâce à la mobilisation des actionnaires, l’AGM a pu se tenir en deuxième convocation avec un quorum de plus de 20% des actionnaires présents ou représentés.



Les 18 résolutions proposées par la Société ont été approuvées à une large majorité, et comprenaient notamment la résolution concernant la diminution du nominal de l’action par incorporation des pertes, les résolutions liées au renouvellement des autorisations d’augmentation de capital et d’émission de titres donnant droit au capital votées à l’AG de juin 2022, la résolution concernant le regroupement d’actions.