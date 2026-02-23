Résultats de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 2026

L’Assemblée Générale Extraordinaire de Winamp Group SA, réunie le 23 février 2026, a valablement délibéré et approuvé l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour. Celles-ci comprennent notamment une augmentation de capital par apports en nature d’un montant de 949.366,95 EUR, portant le capital social à 33.558.486,09 EUR par l’émission de 2.411.048 nouvelles actions, l’émission de 1.000.000 droits de souscription, ainsi que des modifications statutaires et des décisions relatives à la gouvernance. Toutes les résolutions ont été adoptées conformément aux dispositions légales et statutaires applicables.
