Résultats annuels en très légère hausse pour Ramsay Générale de Santé
information fournie par AOF 17/10/2025 à 18:25

(AOF) - Ramsay Générale de Santé a publié des résultats annuels globalement positifs. Sur son exercice clos fin juin 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 5,242 milliards d’euros, soit une croissance de 4,7%, ou de 2,7% en organique. L’activité en France a connu une progression de 5,9%, tandis que dans les pays nordiques, elle a augmenté de 2,2%. En parallèle, l’Ebitda du leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires a légèrement progressé de 1,7%, à 621,4 millions d’euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de 184,2 à 187,4 millions d’euros.

"Malgré les pressions budgétaires liées aux financeurs publics; avec la suppression de certaines subventions et une indexation des revenus ne couvrant pas l'inflation; nous avons préservé notre rentabilité opérationnelle, " a commenté son directeur général, Pascal Roché. Ce dernier a également mis en avant la "gestion rigoureuse des coûts" et les "gains d'efficience".

Sur l'ensemble de l'exercice, Ramsay Générale de Santé a dégagé une perte nette part du groupe de 54,1 millions d'euros, contre 53,9 millions d'euros un an plus tôt.

En ligne avec la position de ces dernières années, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de ne pas proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires une distribution de dividendes au titre de l'exercice se terminant le 30 juin 2025.

