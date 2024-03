Résultats annuels du CAC 40 : qui sont les gagnants et les perdants ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les résultats annuels des entreprises cotées en Bourse au CAC 40 sont un baromètre clé de la santé financière et de la robustesse des géants de l'économie française. Alors que la saison des annonces de résultats des entreprises du CAC 40 se termine, nous allons voir ensemble quelles sont les entreprises du CAC 40 qui s'en sont le mieux sorties et celles qui sont en queue de peloton.

Cet article propose une analyse des performances financières des entreprises du CAC 40, mettant en lumière les triomphes, les déceptions inattendues, et les secteurs qui ont su tirer leur épingle du jeu.

Bilan des résultats annuels des entreprises du CAC 40

Dans un contexte de marché en forte tendance haussière, les géants du CAC 40 ont dévoilé des résultats records pour l'année 2023, avec un bénéfice net cumulé historique s'élevant à 153,6 milliards d'euros, marquant une hausse notable par rapport aux 141 milliards d'euros de bénéfices de l'année antérieure.

Les actionnaires des entreprises du CAC 40 ont été les grands gagnants, récoltant 67,8 milliards d'euros en dividendes et 30,1 milliards d'euros via des rachats d'actions.

Évolution des résultats nets, des dividendes, des rachats d'actions et Top 5 des profits des entreprises du CAC 40 en 2023

Café de la Bourse

Source : Le Monde

Plus d'une décennie après la tourmente financière de 2008, les entreprises du CAC 40 ont finalement brisé le plafond des 150 milliards d'euros annuels, un exploit rendu possible grâce à la reprise post-Covid. Depuis, les sociétés du CAC 40 ont su préserver des niveaux de croissance impressionnants.

Le chiffre d'affaires combiné des 25 entreprises les plus prospères du CAC 40 a frôlé les 1 185 milliards d'euros en 2023, témoignant d'une croissance robuste par rapport à l'année précédente, malgré une légère contraction des bénéfices. Les analystes financiers soulignent cependant que l'expansion du chiffre d'affaires est un indicateur plus important que les bénéfices, reflétant une dynamique de croissance économique renforcée.

Dans le sillage des marchés boursiers mondiaux en plein essor, il n'est guère surprenant que l'indice CAC 40 ait franchi le seuil historique des 8 000 points, une première dans l'histoire de la bourse de Paris.

Top des actions CAC 40 qui ont connus le plus grand succès

Dans le panorama économique français, le CAC 40 brille par la présence de multinationales qui définissent la puissance économique de l'hexagone. Parmi elles, trois entreprises se distinguent de par leur performance exceptionnelle en 2023 : TotalEnergies, Stellantis et LVMH. Ces fleurons de l'industrie française ont non seulement survécu aux turbulences économiques dues à la hausse des taux et à l'inflation, mais ont également prospéré, atteignant des sommets de réussite.

Action TotalEnergies

En 2023, TotalEnergies a affiché une performance financière remarquable, enregistrant un bénéfice net record de 21,4 milliards de dollars (environ 19,8 milliards d'euros), malgré un contexte économique difficile impacté par les prix du gaz et du pétrole. Le chiffre d'affaires TotalEnergies 2023 a atteint 237 milliards d'euros, en hausse de 31 % par rapport à 2022.

Ce résultat exceptionnel de TotalEnergies confirme la solidité et la résilience de la stratégie de l'entreprise, qui continue de se diversifier dans les énergies renouvelables tout en maintenant une forte présence dans les hydrocarbures traditionnels. Le rapport financier semestriel de TotalEnergies souligne également des avancées significatives dans les secteurs de l'Exploration-Production du Gaz Naturel Liquéfié intégré et de l'Énergie intégrée. Ces résultats financiers positifs reflètent l'engagement continu de TotalEnergies envers l'innovation et l'efficacité opérationnelle, ainsi que sa capacité à s'adapter aux défis du marché énergétique mondial.

Le cash-flow net opérationnel de TotalEnergies s'est élevé à 44,2 milliards d'euros, en hausse de 28 % par rapport à l'année précédente. Cette génération de cash-flow record permet à TotalEnergies de financer ses investissements et de rémunérer ses actionnaires.

Le conseil d'administration a proposé un dividende TotalEnergies de 3,01 euros par action TotalEnergies au titre de l'exercice 2023, en hausse de 7,1 % par rapport à 2022.

TotalEnergies : des investissements en capital disciplinés pour soutenir la transition

Café de la Bourse

Source : TotalEnergies

Action Stellantis

En 2023, le groupe Stellantis a réalisé une performance financière exceptionnelle, avec des résultats records. Le chiffre d'affaires net Stellantis a atteint 189,5 milliards d'euros, affichant une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net Stellantis a connu une augmentation significative de 11 %, s'élevant à 18,6 milliards d'euros. De plus, le free cash-flow a augmenté de 19 %, pour un total de 12,9 milliards d'euros.

Stellantis a également connu une croissance remarquable dans le secteur des véhicules électrifiés, avec une augmentation des ventes de 27 % pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) aux États-Unis, où ils occupent la première place, et une hausse de 21 % pour les véhicules électriques (BEV) à l'échelle mondiale. Ces performances financières robustes ont permis à Stellantis de redistribuer 6,6 milliards d'euros aux actionnaires, sous forme de dividendes et de rachat d'actions, ce qui représente une augmentation de 53 % par rapport à l'année précédente.

Le dividende Stellantis proposé pour l'année 2023 s'élève à 1,55 € par action Stellantis ordinaire, ce qui constitue une hausse d'environ 16 % par rapport à l'exercice précédent, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Ces résultats démontrent la solidité de Stellantis et sa capacité à naviguer avec succès dans un environnement de marché complexe, tout en poursuivant ses objectifs ambitieux du plan Dare Forward 2030.

Résultats de Stellantis pour l'année 2023 : les chiffres à retenir

Café de la Bourse

Source : Stellantis

Stellantis est confiant dans sa capacité à continuer à générer des résultats solides en 2024. Le groupe prévoit de poursuivre sa stratégie d'électrification et de développement des logiciels.

Action LVMH

Pour l'année 2023, le leader mondial des produits de luxe, LVMH , a réalisé une année record avec un chiffre d'affaires s'élevant à 86,2 milliards d'euros, en croissance organique de 13 % par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant de LVMH a atteint 22,8 milliards d'euros, enregistrant une hausse de 8 %.

Le résultat net de LVMH a connu une augmentation de 8 % pour s'établir à 15,2 milliards d'euros. Cette performance financière est le reflet de l'attraction exceptionnelle des marques de LVMH et de leur capacité à générer du désir malgré un contexte économique et géopolitique tendu.

Le conseil d'administration a proposé un dividende LVMH de 12 euros par action LVMH au titre de l'exercice 2023, soit une hausse de 20 %.

LVMH a également progressé dans des domaines clés tels que la protection de l'environnement, le développement des talents et la préservation des savoir-faire, tout en se préparant pour une année 2024 inspirante, marquée par le partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Résultat opérationnel courant de LVMH en millions

Café de la Bourse

Source : LVMH

LVMH est confiant dans sa capacité à continuer de croître en 2024. Le groupe prévoit de poursuivre sa stratégie d'innovation et d'expansion géographique.

Top des actions CAC 40 dont les résultats ont été les plus décevants

Dans un paysage économique fluctuant, certaines entreprises du CAC 40 ont connu des résultats plus mitigés, marqués par des résultats en dessous des attentes. Parmi elles, trois entreprises du CAC 40 affichent des performances particulièrement décevantes. Nous analyserons les cas de AirFrance KLM et de Alstom, en quête de compréhension des facteurs ayant conduit à ces contre-performances.

Action AirFrance KLM

Le groupe Air France-KLM a connu une année 2023 financière contrastée, avec une forte reprise du trafic aérien en début d'année, suivie d'un ralentissement en fin d'année et une augmentation des coûts.

Les résultats financiers d'Air France-KLM en 2023 ont été jugés décevants pour plusieurs raisons. Malgré une augmentation du chiffre d'affaires et une amélioration du résultat opérationnel, le groupe Air France-KLM a enregistré une perte nette de 256 millions d'euros au quatrième trimestre, principalement due à un épuisement des pièces de rechange et à une pénurie de main-d'œuvre compétente. De plus, bien que l'année ait été record en termes de bénéfices, avec un résultat net de 934 millions d'euros, les analystes s'attendaient à un chiffre supérieur à un milliard d'euros. Cette attente non satisfaite a entraîné une chute de plus de 10 % de l'action d'Air France-KLM dans les premiers échanges à la Bourse de Paris après l'annonce des résultats.

Il est également mentionné que, bien que le groupe Air France-KLM n'ait pas réussi à reproduire sa performance record de l'année précédente, il a tout de même enregistré une hausse de son chiffre d'affaires. Cependant, le dernier trimestre a été particulièrement difficile, ce qui a affecté la perception globale de la performance annuelle du groupe.

2023 : une solide amélioration pour AirFrance KLM par rapport à 2022

Café de la Bourse

Source : AirFrance KLM

Action Alstom

Les résultats d' Alstom pour l'exercice 2023 ont été jugés décevants principalement en raison d'un cash-flow négatif important. L'action Alstom a subi une chute significative de 38 % en Bourse après l'annonce de ces difficultés de trésorerie. Les investisseurs s'inquiètent de la santé financière de l'entreprise et des spéculations sur une possible augmentation de capital pour pallier ces problèmes.

Le groupe Alstom a rencontré des difficultés notamment liées à un décalage entre les commandes et les capacités à les honorer, ce qui a entraîné la constitution de stocks coûteux et une pression accrue sur la trésorerie. Alstom a indiqué que ces tensions sur la trésorerie étaient dues à une forte montée en puissance dans l'activité matériel roulant, ainsi qu'à la finalisation de projets hérités du portefeuille passé, pesant sur le cash-flow libre du premier semestre.

Malgré une demande très soutenue dans le secteur ferroviaire, Alstom doit accélérer la montée en cadence de ses usines pour honorer un carnet de commandes dépassant 87 milliards d'euros, ce qui nécessite des investissements importants. Ces facteurs, combinés à d'autres défis opérationnels, expliquent pourquoi les résultats financiers d'Alstom ont été perçus comme décevants malgré un solide positionnement sur le marché.

À noter que le 15 mars 2024, l'action Alstom quitte l'indice CAC 40, remplacée par l'action Accor, un changement dans la composition du CAC 40 décidé par le Conseil scientifique d'Euronext le 7 mars 2024.

Graphique cours de l'action Alstom en 2023 et début 2024

Café de la Bourse

Source : Prorealtime Web

Les secteurs qui ont tiré le CAC 40 vers le haut

En 2023, l'indice CAC 40 a affiché une hausse impressionnante et une performance record. Cette tendance haussière est attribuable à l'essor de plusieurs secteurs déterminants.

Secteur de la tech

Les entreprises technologiques, comme Dassault Systèmes et Capgemini , ont joué un rôle crucial dans l'embellie du CAC 40, grâce à l'engouement autour de l'IA et à l'accélération de la digitalisation des entreprises.

Secteur du luxe

Les titres des entreprises de luxe telles que LVMH , L'Oréal et Hermès ont enregistré une performance significative, stimulée par l'appétit soutenu des consommateurs chinois et américains pour les articles haut de gamme.

Secteur des énergies

Les compagnies énergétiques, y compris TotalEnergies et Engie , ont aussi vu leurs actions grimper, portées par l'escalade des tarifs du pétrole et du gaz naturel.

Les secteurs qui ont tiré le CAC 40 vers le bas

Malgré une performance globalement positive du CAC 40 en 2023, certains secteurs ont connu une performance décevante et ont tiré l'indice vers le bas. Parmi ces secteurs, on peut citer les suivants.

Le secteur bancaire

Les actions des banques françaises, ont connu une baisse en 2023. Cette baisse est due à plusieurs facteurs, notamment les anticipations de baisse des taux d'intérêt, la concurrence accrue des fintechs et l'incertitude économique.

Le secteur des télécommunications

Les actions des sociétés du secteur des télécommunications, comme Orange , ont également connu une baisse en 2023. Cette baisse est due à la guerre des prix dans le secteur et à la saturation du marché.

Le secteur de l'immobilier

Les actions des sociétés du secteur de l'immobilier, comme Klepierre , ont également connu une baisse en 2023. Cette baisse est due à la hausse des taux d'intérêt et à la baisse de la demande pour les bureaux et les centres commerciaux.

En conclusion, l'année 2023 a été une année contrastée pour le CAC 40, avec des performances sectorielles divergentes.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse