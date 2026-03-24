Résultats annuels consolidés 2025

Forte progression des résultats et renforcement de la structure financière

• Accélération de la dynamique commerciale (76 M€) et niveau record de commandes (c. 200 M€)

• Résultats en forte hausse : 5,8% de marge d’Ebitda consolidé et Résultat net positif (0,7 M€)

• Confirmation des objectifs 2026 (130 M€ de CA / 8-10% de marge d’Ebitda)

• Poursuite de la trajectoire de profitabilité engagée dans le cadre du plan 2029

• Proposition de distribution d’un dividende de 0,068 € par action, soit c. 1M€

Quimper, le 24 mars 2026 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le

stockage et le pilotage intelligent des EnR, publie ses résultats annuels 2025 (comptes consolidés au 31/12/2025).

Résultats annuels consolidés 2025 : forte progression en ligne avec le plan 2029

Après avoir atteint le point d’équilibre en 2024, Entech publie un Ebitda positif de 4.4 M€ (5,8% du CA). La société

est désormais engagée dans une dynamique de croissance rentable après une phase d’investissements destinée à

accompagner la forte traction de l’activité.