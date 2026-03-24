Résultats annuels 2025

Paris (France) 24 mars 2026, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail

temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce les résultats de

son exercice 2025. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration réuni le 24 mars

2026.

Chiffre d’affaires consolidé : + 7,9%

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3 372,0 M€, en croissance de 7,9% par rapport à 2024.

Cette progression intègre un impact périmètre de 8,4% lié à l’intégration en Italie d’OPENJOBMETIS, consolidée depuis

mai 2024. En croissance organique CJO (2), le chiffre d’affaires est stable par rapport à 2024. La part de l’international

représente 45% du chiffre d’affaires total du Groupe.