Résultats annuels 2024 : Llama Group confirme sa transformation et entre dans une nouvelle dynamique de croissance

- Chiffre d’affaires consolidé : 2,30 M€, en croissance de +21 % par rapport à 2023

- Résultat opérationnel courant avant amortissements : -3,62 M€, en amélioration nette (contre -5,88 M€ en 2023)

- Résultat net : -2,07 M€, en forte amélioration (contre -10,74 M€ en 2023)

- Avancées majeures dans le développement de la nouvelle version de la plateforme Winamp for Creators

- Cap vers le déploiement commercial en 2025, pour placer Llama Group sur une trajectoire de croissance rentable



Llama Group SA (ISIN : BE0974334667 / Mnémonique : ALLAM), société cotée sur Euronext Growth Paris et Bruxelles, publie ce jour ses résultats consolidés au titre de l’exercice 2024.



L’année 2024 marque une étape importante dans l’évolution du groupe, avec une organisation recentrée, une stratégie clarifiée et des avancées concrètes sur les plans technologique, juridique et opérationnel. La structure financière a également été améliorée, contribuant à une base financière plus lisible pour la poursuite des objectifs stratégiques du groupe. Si les performances commerciales restent en phase de décollage, les premiers signaux sont encourageants et viennent soutenir une trajectoire de croissance désormais engagée.