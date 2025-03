Résultats annuels 2024



Chiffre d’affaires : 2 Md€ (-11,7 % vs 2023)

EBITDA courant : 87 m€ (4,4 % du chiffre d'affaires)

Cash-flow d’exploitation : 176 m€



En 2024, dans un environnement caractérisé par une faible demande et par une pression constante sur les prix, JACQUET METALS a fait preuve d’une belle résistance et confirmé sa capacité à s’adapter aux évolutions des conjonctures économiques.

La division IMS group, spécialisée dans la distribution d’aciers mécaniques, est particulièrement affectée par le ralentissement des activités manufacturières en Allemagne, avec des répercussions sur d’autres marchés tels que les pays de l’Est ou l’Italie. À périmètre constant, les volumes distribués par IMS group sont ainsi inférieurs de -9,7 % à ceux de 2023 (-0,6 % en prenant en compte l’activité des dernières acquisitions).