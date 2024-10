Résultats annuels 2023-2024

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) clôture l’exercice 2023-2024 avec un chiffre d’affaires globalement stable de 496 M€. Traduisant la volonté du Groupe de donner la priorité à la rentabilité, le Groupe voit son ROC normalisé progresser de + 41 % pour s’établir à 46 millions d’euros contre 33 millions d’euros l’an passé, en dépit d’une contre-performance de myDevices. Cette forte croissance permet à la marge opérationnelle de s’apprécier de près de 3 points, passant de 6,4% à 9,3% à fin juin 2024. Retraité de la division myDevices (dont la cession est envisagée), le ROC normalisé s’établit à 47 M€ et représente 9,7% du CA, reflétant la rentabilité des activités cœur de cible du Groupe.



Sur la période, les divisions stratégiques de Claranova (hors myDevices) ont vu leur rentabilité progresser de manière significative : le ROC normalisé de PlanetArt progresse de 28 % pour s’établir à 20 M€, et celui d’Avanquest est en hausse de 60 % à 28 M€. Les efforts menés pour répartir les investissements marketing et rendre l’activité de PlanetArt moins saisonnière, l’optimisation des coûts de structure, l’amélioration des retours sur les investissements d’acquisition clients et surtout la montée en puissance du modèle SaaS des activités d’édition de logiciels, ont ainsi permis au ROC normalisé de s’établir à 18 millions d’euros sur le second semestre 2023-2024 (9,4% du CA) contre 15 millions d’euros à la même période l’an passé (7,8% du CA).

...