Résultats annuels 2022 Nouvel exercice de croissance de l’activité en France et en Europe Forte progression de l’EBITDA et du résultat opérationnel

COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique : ALLEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2022.

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 25 avril 2023 a arrêté les comptes annuels de l’exercice 2022. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’établissement.

Croissance solide de l’activité en France et en Europe

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 59,7 M€, en progression de 15,9% par rapport aux douze mois de l’exercice 2021.



En France le chiffre d’affaires est en hausse de 15,1%, à 52 M€ (45,2 M€ en 2021), bénéficiant à la fois d’une offre de services en phase avec les besoins clients et de hausses tarifaires appliquées au cours de l’année. La part relative aux prestations d’abonnements continue de croître également, avec une progression de 21,1% sur l’ensemble de l’exercice pour un chiffre d’affaires total de 16,6 M€ et représentant 27,8% du chiffre d’affaires.