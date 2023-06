Résultats annuels 2022/23

Le Directoire d’INNELEC MULTIMEDIA, réuni le 12 juin 2023, a arrêté les comptes annuels de l’exercice 2022-23 clos le 31 mars 2023. Les procédures d’audit sont en cours.





Activité de l’exercice 2022-2023

INNELEC a réalisé un chiffre d’affaires de 163,3 M€ au titre de l’exercice 2022-23 (avril 2022 à mars 2023), soit une progression de +22% par rapport à l’exercice précédent.



Le 4e trimestre a été particulièrement dynamique avec une croissance de l'activité de +56 % à 42,4 M€, portée notamment par de nouveaux succès commerciaux et une amélioration des livraisons de consoles PS5 de Sony PlayStation et des produits associés : jeux et accessoires.



Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice 2022-23, l’activité Jeux Vidéo et Consoles progresse de +28% et l’activité Accessoires de +19%. Les Produits dérivés sous licences s’inscrivent également dans cette tendance positive avec une progression de +21%.