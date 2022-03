RÉSULTATS ANNUELS 2021 :

SPARTOO CONFIRME SES OBJECTIFS DE GMV & EBITDA



• Volume d’affaire de 213,7 M€, en croissance de 10,3%

• Chiffre d’affaires en croissance de plus de 12,2%

• EBITDA ajusté de 5,5 M€, en ligne avec les objectifs annoncés

• Investissement dans le stock de produits, majoritairement des permanents : 49 millions d’euros (+28% vs 2020)

• Croissance forte de l’activité à l’international (+15% vs 2020)

• Croissance forte des marques propriétaires (+24% vs 2020)

• Enrichissement continu de l’offre produits : 1,2 million d’articles en ligne, dont 50 000 références Maison & Déco

• Virage amorcé vers davantage d’offre responsable avec le lancement effectif de la plateforme de seconde main Newlife (50 000 références actives), plus de 9 000 références éco conçues en ligne

• Services BtoB en forte progression : 30 nouveaux clients pour l’activité de transport (TooPost) et une quinzaine de nouvelles marques pour l’activité de Fulfilment pour tiers (TooBone)