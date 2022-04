Résultats annuels 2021 : Promesses tenues et retour à la profitabilité nette anticipé dès 2022 - 1er trimestre 2022 supérieur aux performances historiques - Ambition 2024 confirmée d’un CA de 240 M€

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, voit son chiffre d’affaires progresser de 26% sur l’exercice 2021 pour s’inscrire à 155,6 M€ et se rapprocher de ses meilleurs niveaux. Cette progression s’accompagne d’une nette amélioration de l’ensemble des résultats qui acte le retour à une croissance profitable et génératrice de cash à compter du S2. Ces bonnes performances démontrent la capacité du Groupe à tenir ses engagements et mener à bien la feuille de route présentée lors de son introduction en Bourse, en dépit d’un contexte économique et sanitaire sans précédent.

Porté par l’accélération de l’activité notamment sur le second semestre, et l’amélioration des marges, l’Excédent Brut d’Exploitation s’apprécie de 4,9 M€ pour s’établir à 2,5 M€ contre -2,4 M€ en 2020. De même, le Résultat d’exploitation progresse de 5,3 M€ et redevient significativement positif à 1,2 M€ contre -4,1 M€ en 2020.

Le Groupe a enregistré, pour la 1ère fois depuis sa cotation, des flux de trésorerie opérationnels positifs (+2 M€) et dégagé une capacité d’autofinancement de 0,5 M€ sur l’année qui devrait contribuer à l’amélioration de la trésorerie du Groupe.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 s’établit à 39,7 M€ en progression de 15% par rapport au T1 2021 et dépasse les meilleurs niveaux du Groupe (+8% par rapport au T1 2019 de 36,6 M€).