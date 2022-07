Résultats annuels 2021, 2022 une nouvelle ambition

Dû à la nouvelle orientation stratégique et au changement d’activité qu’elle souhaitait opérer, la société (anciennement Société Parisienne d'Apports de Capital) n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’année 2021. Les produits d’exploitation s’élévent à 266 K€ provenant d’une facture à établir pour transfert de charge.

Afin d’accompagner la réorientation stratégique de la société, le Conseil d’Administration a nommé en décembre 2021, Monsieur Jean-François OTT en qualité de Président-Directeur Général.

Au début de l’exercice 2022, sous l’impulsion de son nouveau président, la société a engagé une réorientation stratégique de ses activités, validée et approuvée par l’Assemblée Générale du 8 avril 20221. Elle s’est concrétisée par l’acquisition des actifs de MyHotelMatch (MHM) et une nouvelle dénomination afin de développer la première plateforme de voyage utilisant les principes de fonctionnement des sites de rencontres en ligne pour connecter les clients et les hôtels.