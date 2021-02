Résultats annuels 2020 - Des résultats 2020 préservés malgré l'impact de la crise sanitaire

- La bonne activité du second semestre (mises +3 %) permet de limiter le recul annuel des mises (-7 %, à 16 milliards d'euros) et du chiffre d'affaires (-6 %, à 1,9 milliard d'euros)

- L'investissement stratégique dans la digitalisation de l'offre a permis d'accélérer la croissance des mises digitales, à près de 10 % des mises du Groupe

- Un EBITDA de 427 millions d'euros, maintenu au niveau de 2019 grâce notamment à un plan d'économies de plus de 80 millions d'euros, et un résultat net de 214 millions d'euros

- Un Groupe solide, réactif et solidaire