2020, des résultats en ligne avec la transformation industrielle et commerciale de METabolic EXplorer :

o Finalisation de la construction de l'usine METEX NØØVISTA,

o Signature d'un second partenariat stratégique commercial avec ALINOVA sur la nutrition animale,

o Production des premiers échantillons d'Acide Glycolique (AG) en démonstrateur.



2021, accélération de cette transformation :

o Mise en production et premières ventes de PDO (1-3 propanediol) et d'AB (Acide Butyrique),

o Projet d'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe,

o Décision d'investissement pour la production industrielle d'Acide Glycolique.



Clermont-Ferrand, le 29 mars 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui ses résultats annuels consolidés et audités concernant l'exercice 2020.



Des avancées fortes réalisées en 2020 sur le plan industriel, commercial et technologique malgré le contexte de crise sanitaire

Informations sur les résultats annuels 2020

Une structure financière renforcée sur le 1er trimestre 2021 et adaptée aux besoins liés à l'industrialisation accélérée du Groupe

METabolic Explorer en ordre de marche pour s'imposer en tant qu'acteur de référence de la chimie verte à l'international