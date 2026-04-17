Paris, le vendredi 17 avril 2026 – REBOOST BLOCKCHAIN CORP. (FR0013371507 - MLCOT / Eligible PEA / PEA-
PME), société spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises technologiques et dans la
sécurisation de protocoles décentralisés, annonce ce jour les résultats annuels 2025.
Les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, certifiés par les Commissaires
aux Comptes, sont caractérisés par les données suivantes :
Total du bilan 235 698,48 Euros
Chiffre d’affaires — Euros
Résultat net comptable -239 338,38 Euros
À propos de REBOOST BLOCKCHAIN CORP.
REBOOST BLOCKCHAIN CORP. est une société spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises
technologiques et dans la sécurisation de protocoles décentralisés.
Retrouvez toute l’information sur REBOOST BLOCKCHAIN CORP. :
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REBOOST BLOCKCHAIN CORP.
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