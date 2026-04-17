Paris, le vendredi 17 avril 2026 – REBOOST BLOCKCHAIN CORP. (FR0013371507 - MLCOT / Eligible PEA / PEA-



PME), société spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises technologiques et dans la



sécurisation de protocoles décentralisés, annonce ce jour les résultats annuels 2025.



Les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, certifiés par les Commissaires



aux Comptes, sont caractérisés par les données suivantes :



Total du bilan 235 698,48 Euros



Chiffre d’affaires — Euros



Résultat net comptable -239 338,38 Euros



À propos de REBOOST BLOCKCHAIN CORP.



REBOOST BLOCKCHAIN CORP. est une société spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises



technologiques et dans la sécurisation de protocoles décentralisés.



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