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Résultats Annuels
information fournie par Boursorama CP 17/04/2026 à 23:59

Paris, le vendredi 17 avril 2026 – REBOOST BLOCKCHAIN CORP. (FR0013371507 - MLCOT / Eligible PEA / PEA-

PME), société spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises technologiques et dans la

sécurisation de protocoles décentralisés, annonce ce jour les résultats annuels 2025.

Les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, certifiés par les Commissaires

aux Comptes, sont caractérisés par les données suivantes :

Total du bilan 235 698,48 Euros

Chiffre d’affaires — Euros

Résultat net comptable -239 338,38 Euros

À propos de REBOOST BLOCKCHAIN CORP.

REBOOST BLOCKCHAIN CORP. est une société spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises

technologiques et dans la sécurisation de protocoles décentralisés.

Retrouvez toute l’information sur REBOOST BLOCKCHAIN CORP. :

https://reboostcorp.com

CONTACT

REBOOST BLOCKCHAIN CORP.

contact@reboostcorp.com

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