Résultats 2021 : une recapitalisation face à l’accélération des investissements dans les énergies renouvelables. (Dolfines)

Les résultats 2021 sont inférieurs à nos attentes, la Covid-19 ayant entravé la mobilité et pesé de fait sur les activités dans le pétrole et le gaz. Toutefois, le bon début d’année confirme la reprise en cours. Face à l’accélération des investissements, le groupe a annoncé une recapitalisation d’environ 4m€, répartis entre conversion de la dette et une augmentation de capital. Cette dernière devrait assurer le financement des activités de recherche & développement dans les énergies renouvelables, tant pour le nouveau flotteur que pour le bras télescopique destiné à l’inspection des plateformes éoliennes offshore.

Augmentation de capital: le groupe prévoit de lever environ 4m€ pour financer ses investissements dans le flotteur (trussFloat15) comme dans les services dans l’éolien. Les investissements pour le TrussFloat15 avaient d’ores et déjà accélérés au S2 2021, avoisinant 325k€, soit 480k€ sur l’ensemble de 2021. La répartition entre conversion des obligations avec NEGMA et émission d’actions n’est pas connue à ce stade.

S2-2021: Dans le pétrole et le gaz, malgré la flambée des prix du pétrole, le chiffre d’affaires a baissé d’environ 10 % au S2 par rapport au S1 (1,8m€ contre 2m€), la pandémie de Covid-19 entravant toujours les déplacements internationaux. Globalement, d’un semestre sur l’autre, le chiffre d’affaires agrégé des activités d’assistance technique et d’inspection & audit est resté stable au S2, à 1,65m€, mais sa composition a évolué au terme d’une progression sur 12 mois de 17% pour l’assistance technique (873k€) contre une baisse de 13 % pour l’audit et l’inspection (775k€). Notons toutefois que le groupe avait d’ores et déjà fait savoir que le début d’année 2022 était bon, avec une hausse de 52% du chiffre d’affaires au T1 (1,95m€) en intégrant 8.2 France (dont nous estimons la contribution comprise entre 500k€ et 600k€), soutenue par la division Audit & Inspection grâce à plusieurs contrats remportés dans les pays dynamiques du Golfe (Arabie saoudite, EAU, Oman).

Dans les énergies renouvelables , comme indiqué plus haut, Dolfines a démarré le projet Trussfloat15 (extension du Trussfloat6). Certaines évolutions positives ont également été constatées dans les services éoliens, l’acquisition de 8.2 France étant désormais finalisée. 8.2 France a publié un chiffre d’affaires de 2,31m€ en 2021 (0,54m€ depuis l’intégration), en hausse de 28% par rapport à 2020. Dolfines développe une solution de maintenance pour les éoliennes offshore à partir d’un bras télescopique. Le groupe pourrait avoir recours aux fonds de l’IPA4 (Investment for the Future 4). Enfin, 8.2 France développe un drone permettant l’inspection des turbines éoliennes offshore.