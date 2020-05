Résultats 2019 : baisse du chiffre d'affaires, environnement porteur dans les énergies renouvelables (Dietswell)

Si l'activité est bien orientée dans les énergies renouvelables grâce au partenariat avec CIMC Raffles et la collaboration avec la Marine Energy Alliance, la faiblesse des prix du pétrole et du gaz pèse sur les résultats. 2019 semble avoir tracé la voie pour les deux prochains exercices (avec notamment une lenteur de l'activité dans le secteur du pétrole et du gaz et un environnement dynamique pour celui des énergies renouvelables), ce qui justifie la stratégie de Dietswell consistant à privilégier désormais les énergies renouvelables.

Le groupe a procédé à une augmentation de capital pour rembourser la dette convertible d'environ 1m€ émise en 2018 ainsi qu'à la conversion de 50 des 300 OCABSA émises en janvier 2020. De fait, le nombre d'actions atteint 7,4m.

Dans le pétrole et le gaz, Dietswell a réalisé un chiffre d'affaires de 3m€ au S2, stable par rapport au S1. Sur l'ensemble de l'année, alors que les prix du pétrole ont baissé de 10%, le CA s'est contracté de 15% par rapport à 2018. La division Audit & Inspection (Factorig) a publié un chiffre d'affaires de 3,2m€ (-24% en glissement annuel) avec des contrats d'inspection en Algérie, au Brésil, en Irak et aux EAU, et ce tant dans l'onshore que dans l'offshore. Les restrictions actuelles sur les voyages pénalisent l'activité, la division ayant effectué un audit de rig en Chine en ayant recours à une prestation à distance. L'activité d'Assistance Technique a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1m€ (-22% par rapport à 2018). Quant à elle, la division Contrating (0,6m€) a mené des travaux pour le compte d'ENAGAS sur l'appareil de forage de la plateforme Gaviota en Espagne.

Malgré le rebond des prix du pétrole à partir de leur plus bas, les perspectives restent déprimées pour 2020 compte tenu de leur baisse de 40% en glissement annuel et d'une réduction des capex des grandes compagnies comprise entre 25% et 30% cette année. De telles évolutions justifient la dépréciation exceptionnelle de l'appareil de forage Sedlar 160, ramenant sa valeur nette comptable à zéro et entraînant une perte de 1,13m€. Concernant les perspectives en matière d'investissement à l'horizon 2021, si certains groupes prévoient d'ores et déjà de poursuivre la réduction de leurs programmes (notamment Shell), d'autres envisagent de les redémarrer (par exemple Equinor). De fait, 2021 est marqué par une forte incertitude. Selon nous, les investissements dans le secteur ne devraient repartir de l'avant que dans un second temps. Néanmoins, dans le secteur du pétrole et du gaz, ils devraient à terme retrouver leur niveau d'avant la crise, contrairement à 2014/17 où le secteur avait dû s'adapter à l'apparition du schiste.

Compte tenu d'une meilleure résistance des investissements par rapport au pétrole et au gaz, l'environnement est plus porteur pour l'activité Energies Nouvelles. Depuis le début de 2020, Dietswell/Dolfines a signé un protocole d'accord avec CIMC Raffles (pour plus de détails, cf. notre Latest du 6 avril) et a annoncé une collaboration avec les partenaires de la Marine Energy Alliance (MEA). Ces derniers travailleront à la conception d'un concept de production d'hydrogène vert offshore alimenté par l'éolien flottant. Dotée d'un budget total de 6m€, la MEA est un projet de coopération européenne dont l'objectif est de faire progresser la maturité technique et commerciale des technologies de l'énergie marine. Il s'agit de deux bonnes nouvelles pour Dolfines lui permettant de mettre son flotteur propriétaire en valeur et de développer ses connaissances en collaborant avec d'autres experts en énergie marine.